快訊

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

中颱小犬估晚間11時發海警 登陸機率高「這地區」首當其衝

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

苗栗縣今起接種公費流感疫苗 鍾東錦挽袖帶頭開打

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天上午前往頭份市蟠桃社區活動中心視察民眾接種公費流感疫苗狀況，他並帶頭施打，呼籲符合接種的鄉親踴躍施打流感疫苗。 圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天上午前往頭份市蟠桃社區活動中心視察民眾接種公費流感疫苗狀況，他並帶頭施打，呼籲符合接種的鄉親踴躍施打流感疫苗。 圖／苗栗縣政府提供

流感疫情上升，苗栗縣政府為加防範，今年購買13萬9千劑流感疫苗，今天（2日）起分2階段公費接種，縣長鍾東錦上午前往頭份市蟠桃社區活動中心視察民眾接種狀況，他並帶頭施打，呼籲符合接種的鄉親踴躍施打流感疫苗，以提升免疫保護力，降低重症及死亡風險。

今天上午現場有中興、成功、建國、蟠桃4里的鄉親施打公費流感疫苗、肺炎鏈球菌或新冠疫苗，約400多位符合接種的鄉親完成疫苗的接種。縣衛生局表示，今年除施打公費流感疫苗外，還可公費施打肺炎鏈球菌疫苗或新冠疫苗，達到三重保護，全縣施打流感疫苗的合約院所包括各衛生所、醫院、診所等共計83家。

今天開打的第1階段公費流感疫苗對象，包括孕婦、65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、6個月內嬰兒之父母、6個月以上至國小入學前幼兒、禽畜相關及動物防疫人員、安養、長照機構的受照顧者及其所屬工作人員、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。第二階段112年11月1日開打，施打對象50至64歲，無高風險慢性病的成人。

65歲以上長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，今天起分3階段施打，第1階段10月2日起開放曾接種過PCV13、15且間隔至少1年者可公費接種ＰＰV23；第2階段11月 27日起開放從未接種過ＰＣＶ13、15及ＰＰＶ23者可公費接種ＰＣＶ13；第3階段12月25日起開放曾接種ＰＰＶ23且間隔至少1年者可公費接種ＰＣＶ13。

縣長鍾東錦表示，每年12月至翌年3月是流感高峰期，尤其長輩感染很容易併發重症，希望65歲以上長輩盡快施打疫苗，以增強免疫保護力，今年縣府購置了13萬9千劑流感疫苗，都是經過專家、藥廠研究，相信疫苗不會傷害人體，而且可以扺抗流感，希望鄉親踴躍施打流感疫苗。

流感疫苗 衛生所 托育

延伸閱讀

苗栗雙十國慶首辦升旗典禮 鍾東錦：不要忘了中華民國

中秋連假即將結束 鍾東錦：上緊發條考驗才正要開始

銅鑼抗爭「化製廠」設置案 縣長親上火線主持說明會

苗栗明年總預算草案253億 鍾東錦政見3.8億全納入

相關新聞

桃園國慶旗海飄揚 市府大樓掛巨幅國旗超壯觀

下個禮拜就是國慶日，桃園市府今天正式啟動「國慶月」系列活動。市府表示，中秋連假期間，包括市府、各區主要路段與區公所都已進...

苗栗縣今起接種公費流感疫苗 鍾東錦挽袖帶頭開打

流感疫情上升，苗栗縣政府為加防範，今年購買13萬9千劑流感疫苗，今天（2日）起分2階段公費接種，縣長鍾東錦上午前往頭份市...

桃竹竹苗通勤定期票上路 竹竹、桃竹竹路線最熱賣

「桃竹竹苗通勤定期票」今天上路，4縣市政府共同提出4種定期票方案，減輕通勤族交通支出。今天上路第一天秩序良好、動線順暢。...

苗栗雙十國慶首辦升旗典禮 鍾東錦：不要忘了中華民國

苗栗縣政府今年慶祝雙十節，將與救國團合作在苗栗市貓裏山公園，首次辦理升旗活動，並規畫摸彩抽獎、表演節目，鼓勵多多參與，縣...

竹市關東分館啟用 高虹安允諾延長閉館預算已送議會

新竹市圖書館關東分館今天啟用，位於關東市場3樓，該館以客家文化作為館藏和空間設計，未來將打造為社區互動複合式的客家文化據...

AI公園浪犬聚集…家長憂幼童安全 竹縣動保所加派人力抓紮

新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子休憩新天地，不過最近卻有民眾陳情，附近群聚的流浪狗越來越多，不但會追車，白天也跑進公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。