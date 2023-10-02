苗栗縣今起接種公費流感疫苗 鍾東錦挽袖帶頭開打

流感疫情上升，苗栗縣政府為加防範，今年購買13萬9千劑流感疫苗，今天（2日）起分2階段公費接種，縣長鍾東錦上午前往頭份市蟠桃社區活動中心視察民眾接種狀況，他並帶頭施打，呼籲符合接種的鄉親踴躍施打流感疫苗，以提升免疫保護力，降低重症及死亡風險。

今天上午現場有中興、成功、建國、蟠桃4里的鄉親施打公費流感疫苗、肺炎鏈球菌或新冠疫苗，約400多位符合接種的鄉親完成疫苗的接種。縣衛生局表示，今年除施打公費流感疫苗外，還可公費施打肺炎鏈球菌疫苗或新冠疫苗，達到三重保護，全縣施打流感疫苗的合約院所包括各衛生所、醫院、診所等共計83家。

今天開打的第1階段公費流感疫苗對象，包括孕婦、65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、6個月內嬰兒之父母、6個月以上至國小入學前幼兒、禽畜相關及動物防疫人員、安養、長照機構的受照顧者及其所屬工作人員、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。第二階段112年11月1日開打，施打對象50至64歲，無高風險慢性病的成人。

65歲以上長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，今天起分3階段施打，第1階段10月2日起開放曾接種過PCV13、15且間隔至少1年者可公費接種ＰＰV23；第2階段11月 27日起開放從未接種過ＰＣＶ13、15及ＰＰＶ23者可公費接種ＰＣＶ13；第3階段12月25日起開放曾接種ＰＰＶ23且間隔至少1年者可公費接種ＰＣＶ13。

縣長鍾東錦表示，每年12月至翌年3月是流感高峰期，尤其長輩感染很容易併發重症，希望65歲以上長輩盡快施打疫苗，以增強免疫保護力，今年縣府購置了13萬9千劑流感疫苗，都是經過專家、藥廠研究，相信疫苗不會傷害人體，而且可以扺抗流感，希望鄉親踴躍施打流感疫苗。