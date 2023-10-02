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公費流感疫苗可否選廠牌打？ 台中市衛生局：可換施打地點

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市流感疫苗開打。圖／台中市衛生局提供
台中市流感疫苗開打。圖／台中市衛生局提供

公費流感疫苗今開打，台中市政府衛生局說，截至目前台中市並未有明顯針對高端的躲打潮，而且現有的4種疫苗都經中央許可，民眾可以不必有疑慮。台中市疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗的廠牌也採「隨機」安排方式提供接種。

據疾管署說，今年度四價流感疫苗採購案共有4家廠商投標，依序分別為國光生物科技公司349萬3450劑（占50%）、賽諾菲公司192萬1400劑（占27.5%）、台灣東洋藥品工業公司86萬4630劑（占12.4%）、高端疫苗生物製劑公司70萬7420劑（占10.1%）。

台中市衛生局說，台中市目前先到的疫苗以國光和賽諾菲這兩種居多。另則是，3歲以下兒童不能打國光和高端，因為這兩種廠牌未做3歲以下的臨床實驗。

衛生局說，學生若不滿意所打疫苗，須拿補打單另行補打，一般民眾若不滿意某疫苗，可以選擇不打而改到其他地點打即可。但以目前看來，據衛生所回報，並沒有民眾刻意避開高端的情形。

流感疫苗 衛生局 台中市

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