苗栗雙十國慶首辦升旗典禮 鍾東錦：不要忘了中華民國

苗栗縣政府今年慶祝雙十節，將與救國團合作在苗栗市貓裏山公園，首次辦理升旗活動，並規畫摸彩抽獎、表演節目，鼓勵多多參與，縣長鍾東錦認為升旗典禮「不要忘了中華民國」別具意義。

雙十節是國家生日，苗栗縣政府今年從對社團補助款預算項下，補助救國團合作，首次辦理升旗活動，鍾東錦說，國慶日是重要的日子，他年少時，國慶日還有遊行慶祝，但遊行經費龐大，因此辦理升旗活動，就是希望不要忘了中華民國。

鍾東錦指出，縣府也研議跟進雲林縣政府，在國中小學懸掛「禮義廉恥」匾額，另在教室懸掛歷史朝代演進圖，強調學生的品德教育，讓學子耳濡目染歷史，更能飲水思源。

縣政府表示，苗栗縣慶祝國慶日「喜迎國慶─旗揚苗栗」升旗典禮，10月10日上午7點至10點半在貓裏山公園老人文康中心大操場舉行，報名參加者提供國旗、美味餐點，並有表演、摸彩抽獎，洽詢電話037-322134。另10月期間，縣府在38個重要路段懸掛1700面國旗。

民進黨縣議員羅貴星說，雙十節升旗活動經費，如果有編入預算，他樂觀其成，如果沒有預算，縣政府有必要說明清楚。

國民黨議員余文忠則認為縣府地點選在貓裏山公園忠烈祠後方，尤其有意義，摸彩還提供iPhone15等獎品，對年輕人有誘因， 活動對提升國家認同感起正面作用。