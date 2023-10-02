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AI公園浪犬聚集…家長憂幼童安全 竹縣動保所加派人力抓紮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子休憩新天地，不過最近卻有民眾陳情，附近群聚的流浪狗越來越多。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子休憩新天地，不過最近卻有民眾陳情，附近群聚的流浪狗越來越多。圖／新竹縣動物保護防疫所提供

新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子休憩新天地，不過最近卻有民眾陳情，附近群聚的流浪狗越來越多，不但會追車，白天也跑進公園裡來，由於這些狗身形都比小孩大，家長憂心孩童安全。新竹縣動物保護防疫所表示，已加派人力巡邏、處置，目前看到約4、5隻浪犬，但由於警覺性高，加上牠們會逃到高速公路涵洞下，目前已放置誘捕籠。

陳姓家長指出，他時常帶著3歲兒子晚上來到AI公園散步、溜滑梯，但在公園外圍，尤其靠近高速公路那一側，看到很多流浪狗聚集，雖然他本身不怕狗，但因孩子幼小，兩人又是徒步經過，還是會擔心不注意就被攻擊。附近居民也表示，原本流浪狗只會在晚上出現，但最近白天已經會跑到小朋友玩的溜滑梯旁。

竹北里長李麗惠也說，AI公園流浪狗聚集已經是長久問題，每天都有3、4位愛狗人士到這邊餵養浪犬，她也規勸過，但因自己沒公權力，且對方也是基於愛護動物立場，她也不好苛責。先前她也將這一帶的流浪狗抓去結紮，但還是有漏網之魚，因此越生越多，也因這邊是公園，常有小朋友來玩耍，家長也都會擔心幼童安全。

新竹縣議員吳旭智也表示，他的家人曾在別處遭流浪狗攻擊、咬傷，因此他更加重視流浪狗的問題。近來他也接獲陳情，表示附近群聚的流浪狗，會出來追趕騎機車民眾，造成危險。由於南寮漁港晨運婦人遭流浪狗追逐摔倒死亡的悲劇殷鑑不遠，加上公園玩耍的幼兒眾多，他向動保所反應後，也已加派臨時人力專門處理。

新竹縣動物保護防疫所表示，目前AI公園周遭還未有攻擊事件，且動保所已長期控管AI公園流浪狗群聚案，並加派臨時人力專門處置，5月也成功抓紮1隻浪犬，但由於誘捕時，浪犬會躲在高速公路底下涵洞，造成抓捕困難。

新竹縣動物保護防疫所表示，經派員巡邏、監控，附近還有約4隻遊蕩浪犬，現已放置誘捕籠，今年度也有設置告示牌，提醒民眾有浪犬出沒，同時也呼籲民眾不要刻意逗弄流浪狗，以免遭到攻擊，也不鼓勵大家餵食。最後也提醒民眾不得任意棄養動物，違者可依動物保護法裁罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

動保所已長期控管AI公園流浪狗群聚案，並加派臨時人力專門處置，5月也成功抓紮1隻浪犬。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
動保所已長期控管AI公園流浪狗群聚案，並加派臨時人力專門處置，5月也成功抓紮1隻浪犬。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
新竹縣動物保護防疫所表示，經派員巡邏、監控，附近還有約4隻遊蕩浪犬，現已放置誘捕籠。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
新竹縣動物保護防疫所表示，經派員巡邏、監控，附近還有約4隻遊蕩浪犬，現已放置誘捕籠。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
由於誘捕時，浪犬會躲在高速公路底下涵洞，造成抓捕困難。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
由於誘捕時，浪犬會躲在高速公路底下涵洞，造成抓捕困難。圖／新竹縣動物保護防疫所提供

流浪狗 新竹

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