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遠雄自貿港區、桃園航空城簽約 3大優惠拚招商

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天舉辦記者會，宣布桃園航空自由貿易港區和桃園航空城將合作，推出「19+N」航空城自由貿易專區，將自貿港區的全球運籌服務及免稅優惠，延伸到航空城周邊產業專區。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今天舉辦記者會，宣布桃園航空自由貿易港區和桃園航空城將合作，推出「19+N」航空城自由貿易專區，將自貿港區的全球運籌服務及免稅優惠，延伸到航空城周邊產業專區。記者朱冠諭／攝影

桃園航空自由貿易港區第二階段7月剛正式啟用，今天再宣布與桃園航空城合作，推出「19+N」航空城自由貿易專區，將自貿港區的全球運籌服務及免稅優惠，延伸到航空城周邊產業專區。市長張善政表示，航空城擁有廣大土地，加上自貿港區的通關效率，「強強組合」相信對廠商很有吸引力，也讓外界期待桃園未來發展。

遠雄自貿港區是台灣唯一空港自貿區，桃市府今舉辦記者會，宣布將結合遠雄自貿港區公司與桃園航空城2大企業，共同推出「19+N」航空城自由貿易專區，記者會上市府、遠雄自貿港區公司、航空城簽署3方MOU，也邀請曾推動航空城計畫及自貿港區條例的行政院前院長毛治國現場見證。

遠雄自貿港區董事長葉鈞耀表示，自貿港區將利用「境內關外」、「通關便捷」及「稅費優惠」，與航空城公司強強聯手，共同向國內外企業廠商招商，並運用委外加工機制及「前店後廠」作業模式，以航空城與桃園市內的工業區為經營腹地，讓進駐廠商不僅以遠雄自由貿易港為運籌中心，更將生產及上下游供應鏈帶到桃園航空城。

張善政表示，自貿區經多年發展如今創造極高效益，另方面航空城也如火如荼施工，將來航空城廣大的土地加上自貿港區各種優惠、通關效益，對相關產業是最好組合，可望吸引國內進出口產業進駐。

航空城公司解釋，目前自由港區內可核准從事貿易、倉儲、物流、貨櫃（物）集散、轉口、轉運、承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、修理、裝配、加工、製造、檢驗、測試、展覽或技術服務等19種事業；所謂的「19+N」則涵蓋加工組裝業、製造業、維修業、貿易業、物流業等。

航空城公司表示，這次聯合招商，市府將盤點航空城及周邊產業專區，結合遠雄自貿港區，讓自由貿易區服務及稅費優惠延伸到航空城及周邊產業專區，例如在航空城及周邊產專區受託加工者，視同自貿港及其延伸，雖該貨物未實質進口，仍享有關稅、貨物稅等優惠，適合台商及跨國企業設置亞太區域發貨倉庫。

招商對象除航空城原有雲端運算、智慧車輛、國際物流配銷、生物科技、航空輔助及綠色能源產業等6大產業外，包括機器人、人工智慧、奈米科技、量子電腦、生物科技、物聯網、工業物聯網、5G、3D列印和全自動駕駛汽車等AIoT人工智慧物聯網相關產業也都歡迎。

桃園市政府今天舉辦記者會，宣布桃園航空自由貿易港區和桃園航空城將合作，推出「19+N」航空城自由貿易專區，將自貿港區的全球運籌服務及免稅優惠，延伸到航空城周邊產業專區。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今天舉辦記者會，宣布桃園航空自由貿易港區和桃園航空城將合作，推出「19+N」航空城自由貿易專區，將自貿港區的全球運籌服務及免稅優惠，延伸到航空城周邊產業專區。記者朱冠諭／攝影

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