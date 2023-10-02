拱天宮「慈暉映沙墩」圓滿落幕 今起三天內請回神尊

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝今年建廟160周年，在中秋連假舉辦一連三天的「慈暉映沙墩」活動，昨晚祈福法會後，宣告正式落幕，期間所邀請共襄盛舉回娘家的2000多尊媽祖及100多尊監壇的宮廟主神，都須在今天起三天內各自請回；因此，今天上午拱天宮仍是熱鬧滾滾，各地宮廟與信眾紛紛來告別，迎回自家神尊。

拱天宮主委洪文華表示，這次前來做客及分靈媽祖眾多，因為昨晚風大，為避免神尊被強風吹襲跌落神壇，臨時先將安座在紅壇的神尊都請到香客大樓室內，等候請回。

今天上午，來自雲林台西鄉五條港安西府供奉張李莫千歲、為台灣總廟，安西府主任委員林清標也率同安西府執事人員到拱天宮向白沙屯天上聖母上香，並請回監壇王爺。