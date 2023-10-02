竹東外五里人口激增2萬 林思銘爭取增設完全中學
新竹縣竹東鎮今年8月人口統計躍升成為「全國最大鎮」，距離升格為竹東市僅一步之遙，尤其鄰近竹科的竹東外五里區域人口激增，近期人口大量移入2萬人，轄內雖有竹中國小、二重國小，卻只有一所二重國中，立委林思銘盼爭取園區3期緊鄰的7公頃土地，增設、改制二重國中完全中學。
林思銘指出，據新竹縣政府的統計資料顯示，新竹縣自2013年的53萬人口，每年維持高度正成長到去年58萬人口，另外根據鄉鎮統計資料顯示，全台人口十大鄉鎮，新竹縣就占了2個，分別是竹東鎮跟湖口鄉，其中竹東鎮已超越南投草屯鎮成為全台第一大鎮，人口數逼近10萬人。
林思銘表示，在地方服務常有民眾陳情學校不足，讓適齡學生就學困難、家長憂心，目前中央在少子化趨勢下，讓學校採取減班政策，但對於竹縣的人口正成長區域，卻是造成學校不足的問題。
林指出，目前新竹縣溪北地區已增設湖口和六家兩所完全中學，基於區域平衡治理，希望爭取溪南地區也設立完全中學，解決新竹縣高中職數量不足、在地學子需奔波外縣市求學的問題。中央應重視新竹縣的教育問題，他也會全力配合縣府規劃，爭取中央補助二重國中改制為完全中學所需的經費。
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