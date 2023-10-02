桃竹竹苗TPASS啟用 張善政看疏運估桃市民1.2萬受惠

桃竹竹苗版TPASS通勤月票今天啟用上路，桃園市長張善政上午至中壢區新竹客運、台鐵車站視察民眾使用疏運情形，張善政表示，桃竹竹苗TPASS第一天啟用，往南旅客較較往北人數少，統計桃園往南通勤族每天約10萬人，這幾天人數應會衝到上萬人，若幫助客運業者解決駕駛荒問題後，班次增加、服務品質改善，相信數量會持續攀升。

基北北桃1200月票7月1日實施，許多往新竹或竹科工作通勤族爭取桃竹竹苗通勤月票，催生桃竹竹苗版TPASS月票上路，桃竹竹苗通勤月票分桃竹竹苗、桃竹竹、竹竹苗、竹竹四個方案，民眾可依生活圈選購，桃園市民可選擇桃竹竹799元方案及桃竹竹苗1200元方案，估計桃園市民約1.2萬人受惠。

桃竹竹苗版TPASS月票啟用，連同基北北桃1200月票第二波新增16條國道及客運路線一併上路，張善政由立委呂玉玲、魯明哲等人陪同，至新竹客運中壢站及台鐵中壢車站視察使用情形，張說，桃竹竹苗TPASS第一天啟用，往南旅客相對往北較少，數量還要關注，統計桃園往南通勤族每天約10萬人，超過1萬人搭公共運輸工具，啟用前超過2000人註冊，希望服務品質讓鄉親滿意，期待這幾天使用量會陸續攀升衝到上萬張。

全台客運業普遍缺駕駛，桃園客運駕駛目前缺額約260人，希望今年底前缺額縮小至240人，市府與業者合作加碼一個月補貼3萬津貼，及設法開源針對新住民、原住民設計培訓方案培養駕駛技能與考照，張說，考上後在客運公司待滿一定期間有補貼，社會住宅也會優先分配這些願意擔任公車駕駛，希望幫助客運業解決駕駛荒，之後配合增加班次改善服務品質，TPASS用量還會攀升，呼籲民眾盡量搭乘公共運輸工具。