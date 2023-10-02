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高虹安視察桃竹竹苗通勤定期票上路首日 竹竹方案最暢銷

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
台鐵與市府交通處指出，從9月25日開放設定定期票到昨天，已經賣出五千多張。記者郭政芬／攝影
台鐵與市府交通處指出，從9月25日開放設定定期票到昨天，已經賣出五千多張。記者郭政芬／攝影

桃竹竹苗攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」今天上路，新竹市長高虹安到場視察，現場的動線順暢，台鐵與市府交通處指出，從9月25日開放設定該定期票起，已賣出五千多張，離原先預期目標3萬張達六分之一，其中最暢銷的路線是「竹竹288元」方案，售出1千多張票，未來此張票卡周末還可搭內灣旅遊，預計未來購買率將再增加。

「非常划算！」從桃園通勤到新竹上班的羅小姐說，以往她購買30天或60天的月票，約可打8折，但價格也破千，使用TPASS僅需要799元，且她到新竹火車站後，可騎公共自行車到公司，前30分鐘免費，省下不少通勤費。

高虹安說，今年2月起，新竹市政府在會議中拍板爭取行政院擴大通勤月票的補助，後來邀集桃竹竹苗一起推動，爾後於8月獲得中央補助預算，地方政府也負擔部分預算，讓民眾以低廉價格來跨區通勤。

今天是開放首度上班日，她特別前來視察，高虹安說，自己原先有些緊張，因為其他縣市剛上路時，曾一度引發一些混亂，對此，新竹市府在9月25日就預先開放設定與教學，避免尖峰時間設定該定期票人潮擁擠。開放後，吸引許多民眾使用，短短一周內就達到5千多張，原本設定目標是3萬張，現在已完成六分之一進度。

高虹安說，新竹市有很多工作人口，未來繼續擴大，將可大幅減低竹市重要路口或進出園區的壅塞情況，這也是後續竹市府努力之處。

台鐵新竹站長張光華表示，桃竹竹苗通勤定期票使用於生活圈，新竹站還有內灣線，這是觀光路線，旅客周末也可使用，成為一日旅遊圈，預計未來銷售量會增加。

以在新竹市內每日搭公車上下學的學生或上下班的上班族為例，每月交通費660元，即可選擇「竹竹288元」方案，可省下372元。交通處長倪茂榮說明，民眾可視需求選擇定期票方案，設定完成後，自開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、客運、市區公車、公共自行車等，相當方便，也獲得民眾好評。

桃竹竹苗攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」今天上路，新竹市長高虹安到場視察，先聆聽相關簡報。記者郭政芬／攝影
桃竹竹苗攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」今天上路，新竹市長高虹安到場視察，先聆聽相關簡報。記者郭政芬／攝影
最暢銷的路線是「竹竹288元」方案，已售出1千多張票，加上未來此張票卡周末還有內灣線可搭乘，預計未來購買率將再增加。記者郭政芬／攝影
最暢銷的路線是「竹竹288元」方案，已售出1千多張票，加上未來此張票卡周末還有內灣線可搭乘，預計未來購買率將再增加。記者郭政芬／攝影

高虹安 TPASS

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