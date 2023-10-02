桃捷介壽路施工 整平周邊騎樓

桃園捷運綠線G04站工區長達400公尺，2020年施工後影響當地交通，交通事故死傷率一度大增近5成，隨著工程今年11月將移往介壽路東側施作，桃園市捷運工程局近期與住戶協調打通騎樓，盼提供民眾安全通行空間。民代對此樂觀其成，盼鄰近地區交通一併改善。

G04站在八德區介壽路二段與建國路口，將與新北捷運三鶯延伸八德段共構，當地車流量大、住宅密度高還有大賣場，施工圍籬架設後交通不便，常引民怨。據交通部道安資訊網統計，G04站交通事故死傷人數更一度從2019年的37人上升到2021年的54人，成長幅度近46％。

捷工局昨表示，介壽路也是往返桃園、八德及大溪重要路段，因路幅狹小未設人行道，行人常走在道路兩側與車爭道，年初市府在捷運工區範圍逐步退縮圍籬，先改善行人動線。

G04站工程2020年從介壽路西側開始施工，今年11月預計將移設圍籬至東側施作，配合工程進度，市府進一步規畫打通工區旁騎樓。捷工局說，經歷3個月與周邊住戶溝通協調，終於移除長期占用的騎樓障礙物，同步協調養工處整平騎樓，打通長度也約400公尺。

捷運局長劉慶豐表示，G04站工區長達400公尺，是綠線地下段最長工區，目前西側施工已進行最後管線下地階段，圍籬移設至東側後，繼續進行管線遷移及連續壁等工作；這次藉捷運施工時將騎樓打通整平，希望能雙管齊下改善行人空間。

議員楊朝偉表示，騎樓打通整平，對八德大湳地區民眾有很大幫助，不過當地居民也擔心未來可能有住戶趁人不注意又圍起騎樓，希望市府對通行環境要持續關注，另G04站西側人行道仍未改善，後續應一併處理。

議員許家睿說，打通鄰近路段騎樓，可讓民眾安全到商圈消費；盼市府持續規畫各捷運站至周遭各社區通勤步行動線，協助G01至G05各站道路瓶頸打通並增設人行步道，打造捷運步行生活圈。