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好扯！通霄火車站南平交道號誌今2度故障 地方怨聲載道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣鐵路局海線鐵路通霄車站南側通西里平交道，今天兩度發生故障，一度造成車流大排長龍，地方怨聲載道。圖／民眾提供
台灣鐵路局海線鐵路通霄車站南側通西里平交道，今天兩度發生故障，一度造成車流大排長龍，地方怨聲載道。圖／民眾提供

台灣鐵路局海線鐵路通霄車站南側通西里平交道，今天兩度發生故障，警鈴聲大作，一度造成車流大排長龍，鐵路交通也因此受影響，兩次各約3個小時才排除，許多地方人士直呼好扯。

苗栗縣議員翁杰今天上午帶兒子到通霄鎮通西里平交道旁的軍營公園，看列車通過平交道，11點半左右發現平交道不管有沒有列車通過，警鈴持續作響，兩邊等候通過的車輛大排長龍，通霄警察分局也據報，員警、鐵路警察，及通苑五南救難協會人員到場協助疏導車輛改道，直到下午2點半左右排除故障。

未料，翁杰下午再帶兒子看火車時，下午5點左右再次目睹平交道號誌故障，大約晚間8點才排除，翁杰說，他看過平交道號誌故障，但接連2次，卻要花這麼長的時間排除，還是第一次，鄉親也都怨聲載道，直呼好扯！他打電話到通霄火車站，也沒有人接聽，不知號誌為何故障？及為什麼花這麼久時間修復？

台灣鐵路局海線鐵路通霄車站南側通西里平交道，今天兩度發生故障，一度造成車流大排長龍，地方怨聲載道。圖／民眾提供
台灣鐵路局海線鐵路通霄車站南側通西里平交道，今天兩度發生故障，一度造成車流大排長龍，地方怨聲載道。圖／民眾提供
台灣鐵路局海線鐵路通霄車站南側通西里平交道，今天兩度發生故障，一度造成車流大排長龍，地方怨聲載道。圖／民眾提供
台灣鐵路局海線鐵路通霄車站南側通西里平交道，今天兩度發生故障，一度造成車流大排長龍，地方怨聲載道。圖／民眾提供

火車站 警察 苗栗縣

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