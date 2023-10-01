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中秋連假即將結束 鍾東錦：上緊發條考驗才正要開始

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市民代表去年選舉1票之差訴訟，爆出爭議的一袋選票遭銷毀，縣長鍾東錦在日前縣務會議說重話，今天臉書又PO文「耿耿於懷」。本報資料照片
苗栗市民代表去年選舉1票之差訴訟，爆出爭議的一袋選票遭銷毀，縣長鍾東錦在日前縣務會議說重話，今天臉書又PO文「耿耿於懷」。本報資料照片

中秋連假今天結束，苗栗縣長鍾東錦晚間以縣選舉委員會烏龍銷毀爭議選票為例，表示公家機關上緊發條的考驗才正要開始，希望團隊能帶著充電後抖擻的精神上班，不可輕忽。

苗栗市民代表第四選區選舉，落選頭梅雯霞1票之差，提起當選無效之訴，高等法院台中分院原定上月23日驗票，但其中一袋選票8月珀就銷毀，造成無票可驗，鍾東錦認為這麼離譜事件發生在苗栗縣，作為一縣之長，豈能含糊帶過，不僅於上月26日縣務會議講重話，今天晚上7點多，再PO臉書「耿耿於懷」。

「中秋連假即將結束，但公機關上緊發條的考驗才正要開始。」鍾東錦說，連假過後，希望縣府同仁都能帶著充電後抖擻的精神上班，因為每個決策都與人民生活息息相關，不可輕忽。

他指出，縣選委會烏龍銷毀訴訟中選票事件，盡管中央選舉委員會屬行政院轄下的獨立機關，但人事任用依然與縣府有業務相關，這樣的嚴重疏失，除了請政風處立即介入調查，也應該全面檢討關於人員聘用是否適任的問題。

鍾東錦認為事後再來自請處分並不能解決爭議，因為在公民的世界裡，不是每次道歉都能換來美好的結局，對當事人的傷害，對民主的傷害，豈是一個簡單的行政懲處就能撫平？ 嚴查，也嚴聘，每張選票都得來不易，不能辜負每張選票後的每顆真心。

而根據縣選委會初步調查，訴訟中選票遭銷毀是承辦人疏失，檢討改進將來選票分訴訟中及一般選票，選票銷毀必須承辦人、組長及監察小組委員，三方簽章清點確認。

苗栗市民代表去年選舉1票之差訴訟，爆出爭議的一袋選票遭銷毀，縣長鍾東錦在日前縣務會議說重話，今天臉書又PO文「耿耿於懷」。圖／取自鍾東錦臉書
苗栗市民代表去年選舉1票之差訴訟，爆出爭議的一袋選票遭銷毀，縣長鍾東錦在日前縣務會議說重話，今天臉書又PO文「耿耿於懷」。圖／取自鍾東錦臉書

鍾東錦 連假 當選無效 選委會

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