中秋連假即將結束 鍾東錦：上緊發條考驗才正要開始

中秋連假今天結束，苗栗縣長鍾東錦晚間以縣選舉委員會烏龍銷毀爭議選票為例，表示公家機關上緊發條的考驗才正要開始，希望團隊能帶著充電後抖擻的精神上班，不可輕忽。

苗栗市民代表第四選區選舉，落選頭梅雯霞1票之差，提起當選無效之訴，高等法院台中分院原定上月23日驗票，但其中一袋選票8月珀就銷毀，造成無票可驗，鍾東錦認為這麼離譜事件發生在苗栗縣，作為一縣之長，豈能含糊帶過，不僅於上月26日縣務會議講重話，今天晚上7點多，再PO臉書「耿耿於懷」。

「中秋連假即將結束，但公機關上緊發條的考驗才正要開始。」鍾東錦說，連假過後，希望縣府同仁都能帶著充電後抖擻的精神上班，因為每個決策都與人民生活息息相關，不可輕忽。

他指出，縣選委會烏龍銷毀訴訟中選票事件，盡管中央選舉委員會屬行政院轄下的獨立機關，但人事任用依然與縣府有業務相關，這樣的嚴重疏失，除了請政風處立即介入調查，也應該全面檢討關於人員聘用是否適任的問題。

鍾東錦認為事後再來自請處分並不能解決爭議，因為在公民的世界裡，不是每次道歉都能換來美好的結局，對當事人的傷害，對民主的傷害，豈是一個簡單的行政懲處就能撫平？ 嚴查，也嚴聘，每張選票都得來不易，不能辜負每張選票後的每顆真心。