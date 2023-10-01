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桃園採購60萬劑 公費流感疫苗明起分2階段開打

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年採購近60萬劑4價流感疫苗，公費流感疫苗明日起將分2階段開打。圖／桃園市衛生局提供
桃園市今年採購近60萬劑4價流感疫苗，公費流感疫苗明日起將分2階段開打。圖／桃園市衛生局提供

入秋後，季節轉換期間易好發呼吸道感染症，桃園衛生局表示，今年度公費流感疫苗明天起分2階段開打，桃園市採購近60萬劑4價流感疫苗，提供各類公費對象接種，符合接種資格的民眾，可至衛生所或合約醫療院所接種。衛生局也呼籲，民眾應落實防疫5妙招，包括勤洗手、戴口罩、多休息、打疫苗，並保持警覺，一有症狀立刻就醫，避免流感肺炎傳播。

衛生局表示，今年度公費流感疫苗分2階段開打，實施對象與去年相同，第1階段為2日開打，公費接種對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護／長期照顧服務等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦，及具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職／五專1至3年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打時程為11月1日起，施打對象則為50至64歲無高風險慢性病成人。

衛生局表示，桃園市亦提供65歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，1958年以前出生且設籍桃園市民眾，或1968以前出生且設籍桃園市原住民，如尚未接種肺炎鏈球菌疫苗請盡速接種，雙重防護提升呼吸道疾病防護力。

流感疫苗 衛生局 桃園

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