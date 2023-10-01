新竹縣聽力檢查室明天啟用 聽力師提供專業助聽器評估

新竹縣聽力檢查室今年9月已於竹北市身心障礙綜合福利服務中心4樓設置完成，明天起將正式啟用，由新竹縣輔具資源中心聘僱專職聽力師，提供專業助聽器評估服務，未來民眾若有相關需求都可以預約評估。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣身心障礙者超過2萬人，其中領有第二類證明包括視覺、聽覺以及平衡機能障礙者將近3000人，有些孩子是天生聽力受損的，也有隨著年齡增長聽力受影響的長者，需透過助聽器與社會互動。

新竹縣社會處表示，新竹縣聽檢室成立前，社會處與新竹市政府合作，租賃聽檢室提供新竹縣民聽檢服務，2019年起4年來共計服務472人並提供評估報告，考量民眾舟車往返，新竹縣府爭取經費設置聽檢室，運用專業聽檢設施協助評估聽力狀況，並評估適合的助聽器款別等，減少民眾自行去醫療院所衍生的檢測費用，對於聽覺障礙者是一大福音。