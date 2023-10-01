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桃捷施工介壽路亂象多 市府做這事拚改善行人地獄
桃園捷運綠線G04站未來將與捷運三鶯線延伸八德段共構，是大台北捷運路網跟桃園捷運的重要連結，但該工區長達400公尺，2020年施工後長期影響當地交通。桃園市捷運工程局今天表示，此工程預計11月移設圍籬，從西側移至東側施作，為維持行人通行空間，市府近3個月積極與住戶協調溝通，打通長約400米的騎樓，盼提供民眾安全通行空間。
G04站位於八德區介壽路二段與建國路口，將與三鶯延伸八德段共構，由於該區段車流量大、住宅密度高還有1間大賣場，施工圍籬架設後交通不便，常引來民怨。
捷工局表示，介壽路因路幅狹小未設置人行道，由於該路段是往返桃園、八德及大溪重要路段，往返車流大，行人僅能行走於道路兩側與車爭道，年初市府在捷運工區範圍已逐步退縮圍籬，改善工區旁行人動線。
G04車站工程自2020年介壽路西側開始施工，今年11月預計將移設圍籬至東側施作，配合工程進度，市府近期進一步規畫將工區旁騎樓打通；捷工局直言，本次工程需與民眾配合相當不易，經歷3個月與周邊住戶溝通協調，終於移除長期占用的騎樓障礙物，同步協調養工處整平騎樓，終於打通長約400米的騎樓。
捷運局長劉慶豐表示，G04車站工區長達400公尺，是綠線地下段最長工區，目前西側施工已進行最後管線下地階段，未來圍籬移設至東側將繼續進行管線遷移及連續壁等工作；騎樓通暢可提供民眾安全的行走空間，更是災害緊急救援、救災重要動線，藉由捷運施工時將騎樓打通、整平，雙管齊下改善行人通行空間。
議員許家睿表示，樂見市府打通騎樓，許多商圈因捷運施工封路影響生意，打通鄰近路段騎樓，可讓民眾安全到商圈消費；盼市府持續規畫各捷運站點至周遭各社區的通勤步行動線，協助G01至G05各站道路瓶頸打通並增設人行步道，打造捷運步行生活圈。
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