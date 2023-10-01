竹市助經濟弱勢長輩6千營養金 631位長輩受惠

守護經濟弱勢長輩的老年生活，新竹市政府開辦低收及中低收入戶長輩營養金6000元補助，要讓弱勢長輩吃得更營養、更健康，目前新竹市共631位長輩受惠。

社會處長期關懷的李姓長輩表示，領到營養金6000元的第一件事情，就是拿去買香蕉來吃，真的很開心。李翁未婚沒有子女，手足也失聯許久，長年獨居生活，平時較為拮据，常常省吃儉用，這次領到市府發放的營養金後，李翁去買了蔬果，補充維他命C、葉黃素，還買了魚油，補充營養外同時還照顧眼睛、保健身體，感謝市府給了這筆營養金補助。

社會處長黃佳婷表示，市長高虹安積極落實「老幼共好」，112年新開辦的低收及中低長輩營養金補助，市府將主動調查設籍竹市，且年滿65歲以上的列冊低收入戶及中低收入戶長者，依符合福利身分期間計算核發月數，每月營養費以1000元計算，今年度規劃2次撥款，分別是7月31日及12月26日，並以長輩熟悉的郵局，作為匯款方式核撥。