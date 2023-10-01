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苗栗泰雅文物館煮蛋池加碼 假日免費遛小孩好熱鬧

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區設施多元化，假日人氣強強滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區設施多元化，假日人氣強強滾。記者范榮達／攝影

苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區泰安溫泉煮蛋體驗人氣旺，今年秋天新建1池啟用，加上假日安排原住民、街頭藝人表演，文物館前大草坪、WAKHUL親子公園，成了假日免費遛小孩好去處。

泰安鄉泰雅原住民文化產業區是進入泰安溫泉區門戶，占地1.67公頃，2014年10月間啟用，縣府持續挹注資源，今年WAKHUL親子公園、溫泉煮蛋池、泡腳池到位，原本1池的煮蛋池，9月再加碼1池啟用，假日熱鬧滾滾。

台中市陳姓一家四口昨天特別到泰雅產業區一遊，他們說，園區交通方便，下國道1號苗栗交流道，半個多小時車程，停車相當方便，除了文物館靜態展示外，還有溜滑梯、滑索、煮蛋、泡腳等多樣化設施，全家可以待上半天，最重要全部免費，還可以就近順遊大湖、泰安等景點。

縣府原住民族事務中心指出，園區泰雅文物館展示介紹泰雅族文化、歲時祭儀、藤編、織品、文物，還有夜間森林體驗區，此外，園區規畫處處有文化意涵，例如WAKHUL在泰雅汶水語中的意思是高腳屋，用來儲存小米、玉米、高粱等食物的糧倉，象徵部落豐衣足食。

親子公園中心溜滑梯加入山豬的圖樣，山豬是部落重要的食物來源，受到獵人的喜愛，也有分享的喜悅，滑索設施以部落女性操作織布機為發想，象徵溫暖及族群歸屬感，煮蛋池有著泰雅族祖靈之眼圖騰設計。

園區至年底前，每周六下午2點20分至3點，安排原住民藝文表演，每星期日上午10點至中午12點，有街頭藝文展演，原民中心歡迎民眾，周二至周日上午9點至下午5點開館，洽詢電話037-941805。

苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區設施多元化，假日人氣強強滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區設施多元化，假日人氣強強滾。記者范榮達／攝影
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苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區設施多元化，假日人氣強強滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區設施多元化，假日人氣強強滾。記者范榮達／攝影

原住民 文物 親子

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