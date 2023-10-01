操場破3年…學生好想比大隊接力！湖口高中爭取1800萬整修
新竹縣立湖口高級中學即將於11月17、18日舉辦70周年校慶活動，但近來有學生不滿學校操場破損嚴重，且長達3年沒有維修，導致運動會田徑個人競賽、大隊接力都無法舉辦。校長姜錢珠說明，從110學年度以來，PU跑道就因排水不佳導致多處破損，現已向新竹縣教育局及體育署爭取1800多萬整修經費，今年校慶也會採趣味競賽方式進行。
林姓學生指出，學校操場從他剛入學到現在已經破了3年了，如今他都已經快畢業，但學校卻一直遲遲未整修操場，同學們期待的大隊接力賽一次次落空，除了寫信到國教署和教育局，也不知道能怎麼做才能讓「上面」的人重視。一名老師也表示，運動場很危險，學校也不積極修復，跟田徑相關的課程都沒辦法上。
新竹縣議員何建樺指出，近年來陸續接獲家長陳情，表示學校3年來都沒舉辦大隊接力，他至校方了解，發現是因為操場破損嚴重，舉辦競爭性活動恐導致學生受傷因此停辦，後來又遇上疫情，無法辦理群聚性活動，不過經過多次爭取後，體育署將於今年底核定補助經費1800萬元，除了全面整建學校操場外，也進行排水設施維修工程。
姜錢珠說明，操場因排水不佳，每逢下雨就會積水加速跑道損壞，她剛接任校長時，操場就已有破損，邊緣也有不規則隆起，因擔心學生會扭傷，經體育組評估不適合進行大隊接力，因此暫時禁止相關競爭性運動，不過從110學年度起，校方就持續申請補助維修。
姜錢珠表示，因不僅跑道需維修，還有排水等問題都要改善，由於維修經費龐大，因此需向中央爭取補助，111年度都有持續爭取，體育署、教育局都有派員場勘，今年好不容易爭取到1800萬經費，預計今年底核定。
姜錢珠強調，平常體育課不受影響，操場還有排球、籃球場，區域性活動操場還是堪用，只不過因大隊接力是高強度運動，容易造成危險，基於學生安全考量才會暫停，至於向其他學校借用場地舉辦，由於全校有近2千名學生，在移動上不容易，加上還有安全考量、經費考量，「有實務面上的困難」，校方也都能理解學生心情。
「今年校慶會如期舉辦」，姜錢珠說，110學年度至112學年度因為疫情及操場跑道毀損，為維護學生安全，停辦個人單項及大隊接力等競爭性活動，不過今年也規畫了趣味競賽、園遊會活動，預計明年操場整建完成後就會擴大辦理運動會。
新竹縣教育局表示，先前已向中央爭取湖口高中操場整修經費1800多萬，教育部體育署將於11月底前請專家學者至該校場勘，並了解學校的實際需求後，預計於12月底前核定學校相關經費，教育局非常感謝體育署針對湖口高中操場整建的經費補助及協助。
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