聽新聞
test
0:00 / 0:00
路燈、電線桿擋路…桃園標線型人行道 障礙多難通行
桃園市人行道面積六都墊底，市府交通局積極以增設標線型人行道彌補不足，但議員發現過去施作情況不盡理想，屢見電線桿、路燈擋在人行道中間，障礙重重，直批「為設而設」；市府交通局表示，標線型人行道是短期改善措施，長遠計畫仍以施作實體人行道為目標。
桃園市政府交通局今年初推「人本交通135」計畫，目標年底完成30處標線型人行道，截至8月底完成45處，不僅提前達標還超標，但不少民眾發現人行道設了卻問題不少。
桃園區中路公園標線型人行道短短數公尺就矗立電桿、鋼索和號誌箱桿7個障礙物，猶如「障礙賽道」，推娃娃車只能被迫與車爭道，市府廣場前的人行道也被路燈「截斷」，2年來都未改善。
「政府廣設人行道如不能發揮實質效益，就形同虛設。」市議員張碩芳認為，應事先聯繫台電、自來水公司等先移除地上障礙物，否則友善行人改革工作只會淪為帳面上的好看數字。
市議員謝美英表示，舊城街道普遍欠缺人行道環境，近年雖有逐步改善，但仍有努力空間，並認為「地下化才是治本之道」，應將電桿等全面下地，通盤考量各方需求，交通才會變更好。
交通局指出，全桃園市標線型人行道總長約24公里，主要功能是彌補實體人行道的不足，畫設前會現勘，也曾有因路障過多而取消畫設。交通局表示，針對既成的人行道設施，會積極爭取路外空間改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言