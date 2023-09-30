快訊

亞運網球／遭印度逆轉吞敗 梁恩碩、黃琮豪混雙惜收銀牌

賴清德促政院推夜班護理加薪 綠委：造成分裂對立

亞運桌球／輸2贏3大逆轉 林昀儒、莊智淵退地主闖4強保底銅

桃五福公園停車場地方盼建多功能館 3方案年底前決議

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢中正路及五光一街旁空地為國有地，不過多年前中壢市公所向國有財產署申請代管做公園及停車場，現地方民眾認為可開發為多功能場館，增加活動空間。。記者翁唯真／攝影
桃園中壢中正路及五光一街旁空地為國有地，不過多年前中壢市公所向國有財產署申請代管做公園及停車場，現地方民眾認為可開發為多功能場館，增加活動空間。。記者翁唯真／攝影

桃園中壢中正路及五光一街旁空地為國有地，不過多年前中壢市公所向國有財產署申請代管做公園及停車場，現地方民眾認為可開發為多功能場館，增加活動空間。魯明哲說，目前討論出3方案，土地全面有償撥用、部分撥用及採都更方式規畫等。桃園住宅發展處表示，本月開過會，邀集國產署及國家住都中心討論如何利用土地，今年底前決議執行方向。

立委魯明哲表示，該土地屬於國有財產署，過去一直荒廢，他當時擔任中壢市長時，市公所與國產署簽約將土地代管，規畫為公園及停車場，讓附近要買菜民眾有休憩停車空間，至今8年以上。

魯明哲說，不過五福里周遭未有活動中心，缺乏活動空間，地方一直積極將這塊土地利用並興建成為有多功能社福設施館舍。

魯明哲說，目前研擬出3個方案，土地全面有償撥用，不過經費過高；再來就是部分撥用，由市府蓋2層樓的活動中心，並設托嬰中心、親子館等。不過市府認為這樣土地利用價值過低，加上夾雜私人土地，周邊道路也小條規畫不完善，因此希望透過都更方式，做更全面規畫。以現況而言，部分撥用不僅市府可負擔，也是最快能達成目標方式。

住發處表示，五福公園位置於桃園中壢三座屋段三座屋小段641-2地號土地，約1746坪土地為住宅區用地，地方有聲音希望開發做其他利用，因此朝3個方向研議如何利用。

住發處說，若整塊地全面有償撥用，以公告現值需花約3至4億元，若市價計算初估需達12億，經費過高。而部分撥用約200坪土地，興建2層樓的建物提供空間，又會有周邊道路及住宅無法全面規畫整合問題，因此才會有朝都市更新方式計畫。

住發處指出，今年有過會勘，9月也邀集國產署及國家住都中心一同討論，因都更除土地主管機關同意，也需要周邊住戶同意，因此目前各執行方式尚在討論中，將於今年底決議結果。

桃園中壢中正路及五光一街旁空地為國有地，多年前中壢市公所向國有財產署申請代管做公園及停車場，現地方民眾認為可開發為多功能場館，3方案開發執行方向年底前決定。記者翁唯真／攝影
桃園中壢中正路及五光一街旁空地為國有地，多年前中壢市公所向國有財產署申請代管做公園及停車場，現地方民眾認為可開發為多功能場館，3方案開發執行方向年底前決定。記者翁唯真／攝影

魯明哲 都更 國產署 桃園

延伸閱讀

中壢馬祖新村文創選物店明天開幕 懷舊眷村調料供買

中壢萬人封街烤肉邁入第21年 疫情停辦睽違2年強勢回歸

睽違10年雲林再度啟動區段徵收 斗六人文公園周邊可望成為副都心

電信技術中心遭質疑履歷個資被竊 唐鳳：沒有外洩

相關新聞

桃園未來5年重大建設要2045億難負荷？市府：財政穩健

桃園市政府統計，至111年底，市政府核定辦理1億元以上的重大施政計畫有141案，預估計畫建設總經費6128億餘元。市議員...

桃五福公園停車場地方盼建多功能館 3方案年底前決議

桃園中壢中正路及五光一街旁空地為國有地，不過多年前中壢市公所向國有財產署申請代管做公園及停車場，現地方民眾認為可開發為多...

新竹市發2千元重陽敬老禮金 百歲人瑞加贈6000元

重陽節即將到來，新竹市政府今天指出，為表達對長輩崇高敬老心意，新竹市政府將於10月起發放重陽敬老禮金，年滿65歲以上且在...

新竹戀戀海岸線馬拉松6千人開跑 捐晶片助漸凍人

中華民國陸上運動競技協會舉辦的「2023新竹戀戀海岸線全國馬拉松」今天鳴槍開跑，吸引6千多名跑者齊聚新竹市，邊跑邊欣賞1...

秋節國慶連假活動接力 嘉義市首發光織影舞吸客13萬人次

嘉義市2023光織影舞光影藝術展，秋節夜領跑登場，點亮北香湖夜空，市府統計，開幕吸引13萬人次參訪；10月7日「粉紅超跑...

為長者接種肺炎鏈球菌疫苗 苗栗宣布10月2日起分三階段

苗栗縣政府為提供65歲以上民眾完整的免疫保護力，減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生的死亡風險及衍生的醫療負擔，縣長鍾東錦宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦