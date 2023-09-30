桃五福公園停車場地方盼建多功能館 3方案年底前決議

桃園中壢中正路及五光一街旁空地為國有地，不過多年前中壢市公所向國有財產署申請代管做公園及停車場，現地方民眾認為可開發為多功能場館，增加活動空間。魯明哲說，目前討論出3方案，土地全面有償撥用、部分撥用及採都更方式規畫等。桃園住宅發展處表示，本月開過會，邀集國產署及國家住都中心討論如何利用土地，今年底前決議執行方向。

立委魯明哲表示，該土地屬於國有財產署，過去一直荒廢，他當時擔任中壢市長時，市公所與國產署簽約將土地代管，規畫為公園及停車場，讓附近要買菜民眾有休憩停車空間，至今8年以上。

魯明哲說，不過五福里周遭未有活動中心，缺乏活動空間，地方一直積極將這塊土地利用並興建成為有多功能社福設施館舍。

魯明哲說，目前研擬出3個方案，土地全面有償撥用，不過經費過高；再來就是部分撥用，由市府蓋2層樓的活動中心，並設托嬰中心、親子館等。不過市府認為這樣土地利用價值過低，加上夾雜私人土地，周邊道路也小條規畫不完善，因此希望透過都更方式，做更全面規畫。以現況而言，部分撥用不僅市府可負擔，也是最快能達成目標方式。

住發處表示，五福公園位置於桃園中壢三座屋段三座屋小段641-2地號土地，約1746坪土地為住宅區用地，地方有聲音希望開發做其他利用，因此朝3個方向研議如何利用。

住發處說，若整塊地全面有償撥用，以公告現值需花約3至4億元，若市價計算初估需達12億，經費過高。而部分撥用約200坪土地，興建2層樓的建物提供空間，又會有周邊道路及住宅無法全面規畫整合問題，因此才會有朝都市更新方式計畫。