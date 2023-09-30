新竹市發2千元重陽敬老禮金 百歲人瑞加贈6000元

重陽節即將到來，新竹市政府今天指出，為表達對長輩崇高敬老心意，新竹市政府將於10月起發放重陽敬老禮金，年滿65歲以上且在10月1日以前設籍，每人發2000元，年滿百歲人瑞加贈6000元。此外，市長高虹安上任後也拍板下修原住民請領年齡，55歲至64歲的原住民今年也可領到2000元敬老禮金，共6萬8千名長者受惠。

竹市府社會處處長黃佳婷說，今年重陽節是10月23日，重陽敬老禮金從10月1日起開始發放，發放對象包含1958年12月31日（原住民1968年12月31日）前出生，且於今年10月1日前（含當日）設籍竹市，年滿65歲（原住民55歲）以上長輩，可獲贈2000元。

年滿百歲者除了可領到2000元重陽敬老禮金，還會再加贈6000元的百歲禮金，等於一次可領到8000元，禮金將匯入長輩指定帳戶，未提供轉帳帳戶者由里幹事親自送達。

社會處說明，重陽敬老禮金發放方式有3種，分別為「郵局入帳」安老津貼請領者或已提供郵局帳號者於10月1日撥入；「農會入帳」領有中央老農福利津貼者或已提供新竹市農會帳號者於10月1日撥入「未提供轉帳帳戶」者由里幹事親自送達。如對重陽禮金領取有任何問題，請洽竹市府社會處社會救助與老人福利科03-5350657。