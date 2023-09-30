桃園未來5年重大建設要2045億難負荷？市府：財政穩健

桃園市政府統計，至111年底，市政府核定辦理1億元以上的重大施政計畫有141案，預估計畫建設總經費6128億餘元。市議員凌濤指出，六千多億元地方自籌預算約需3809億元，占比62.16%，未來5年陸續完工的建築須籌編2045億餘元。

凌濤表示，桃園2023統籌分配稅款加上一般補助款為328.6億元，上述重大施政建設5年要負擔2045億，相當於一年409億，超過統籌分配稅款，自償率又不彰，讓人質疑前市府財政規劃不當，新市府甚至要幫忙收搶殘局。

財政局表示，桃園改制直轄市以後，為加速都市發展，市府以穩健財政持續推動許多重大建設與福利措施，對於重要且有利於市民好的政策，都會納入年度預算編列，並滾動式檢討各計畫是否必要與合理，未合時宜、未見績效的計畫及預算會停辦或緩辦，將預算資源作最妥適的配置，近年資本性支出預算都大於300億元，不過還足以涵蓋前瞻計畫所需的配合款。

財政局說明，在經費籌措方面，以合理規畫量體及多元化開源方式，配合穩健的財政管理，如透過土地開發及都市計畫檢討、開放民間參與公共建設、地上權設定及積極爭取中央補助款，或採可用未來營運所得資金，或撥特定財源作為償債財源的自償性債務，籌措所需經費加速推動建設。

桃園市近3年歲入由1256億元成長至1327億元，109及111年度自籌財源比率分別為56.62%、56.60%、55.76%，6都中僅次於台北、新北市；另截至今年8月底，桃園市長短期債務未償餘額281億元，人均負債為1.2萬元將持續落實各項開源節流措施，並依施政計畫輕重緩急、循序漸進方式，辦理各項計畫預算編列及推動，目前仍是以穩健財政持續推動本市各項重大建設。