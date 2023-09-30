快訊

Disney +也要打擊寄生帳號了！「這國家」收到通知信 11月起開始實施

熱水器無故自燃發生火警 高市消發現竟是水龍頭惹禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園未來5年重大建設要2045億難負荷？市府：財政穩健

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市超過1億元的公共工程有141項，議員質疑經費負擔沉重，財政局強調財政穩健。圖為捷運綠線在大園區的高架工程。記者鄭國樑／攝影
桃園市超過1億元的公共工程有141項，議員質疑經費負擔沉重，財政局強調財政穩健。圖為捷運綠線在大園區的高架工程。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府統計，至111年底，市政府核定辦理1億元以上的重大施政計畫有141案，預估計畫建設總經費6128億餘元。市議員凌濤指出，六千多億元地方自籌預算約需3809億元，占比62.16%，未來5年陸續完工的建築須籌編2045億餘元。

凌濤表示，桃園2023統籌分配稅款加上一般補助款為328.6億元，上述重大施政建設5年要負擔2045億，相當於一年409億，超過統籌分配稅款，自償率又不彰，讓人質疑前市府財政規劃不當，新市府甚至要幫忙收搶殘局。

財政局表示，桃園改制直轄市以後，為加速都市發展，市府以穩健財政持續推動許多重大建設與福利措施，對於重要且有利於市民好的政策，都會納入年度預算編列，並滾動式檢討各計畫是否必要與合理，未合時宜、未見績效的計畫及預算會停辦或緩辦，將預算資源作最妥適的配置，近年資本性支出預算都大於300億元，不過還足以涵蓋前瞻計畫所需的配合款。

財政局說明，在經費籌措方面，以合理規畫量體及多元化開源方式，配合穩健的財政管理，如透過土地開發及都市計畫檢討、開放民間參與公共建設、地上權設定及積極爭取中央補助款，或採可用未來營運所得資金，或撥特定財源作為償債財源的自償性債務，籌措所需經費加速推動建設。

桃園市近3年歲入由1256億元成長至1327億元，109及111年度自籌財源比率分別為56.62%、56.60%、55.76%，6都中僅次於台北、新北市；另截至今年8月底，桃園市長短期債務未償餘額281億元，人均負債為1.2萬元將持續落實各項開源節流措施，並依施政計畫輕重緩急、循序漸進方式，辦理各項計畫預算編列及推動，目前仍是以穩健財政持續推動本市各項重大建設。

凌濤 桃園

延伸閱讀

桃園前市府亂花錢、豆腐渣工程多？ 藍綠議員再槓

爆農業部突稽查無冷鏈公告蛋品廠 凌濤：在遮掩什麼？

質疑陳吉仲赴立院民進黨團報告動機 凌濤：為保官位

影／中央未動作 桃園市對進口蛋4倉儲聯合稽查

相關新聞

桃園未來5年重大建設要2045億難負荷？市府：財政穩健

桃園市政府統計，至111年底，市政府核定辦理1億元以上的重大施政計畫有141案，預估計畫建設總經費6128億餘元。市議員...

新竹市發2千元重陽敬老禮金 百歲人瑞加贈6000元

重陽節即將到來，新竹市政府今天指出，為表達對長輩崇高敬老心意，新竹市政府將於10月起發放重陽敬老禮金，年滿65歲以上且在...

新竹戀戀海岸線馬拉松6千人開跑 捐晶片助漸凍人

中華民國陸上運動競技協會舉辦的「2023新竹戀戀海岸線全國馬拉松」今天鳴槍開跑，吸引6千多名跑者齊聚新竹市，邊跑邊欣賞1...

秋節國慶連假活動接力 嘉義市首發光織影舞吸客13萬人次

嘉義市2023光織影舞光影藝術展，秋節夜領跑登場，點亮北香湖夜空，市府統計，開幕吸引13萬人次參訪；10月7日「粉紅超跑...

為長者接種肺炎鏈球菌疫苗 苗栗宣布10月2日起分三階段

苗栗縣政府為提供65歲以上民眾完整的免疫保護力，減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生的死亡風險及衍生的醫療負擔，縣長鍾東錦宣布...

中壢馬祖新村文創選物店明天開幕 懷舊眷村調料供買

桃園中壢馬祖新村眷村文創園區內的「桃印文創」選物店，明起重新開幕，透過風格選物和品牌招募，在園區內的懷舊眷舍中展售特色文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦