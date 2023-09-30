秋節國慶連假活動接力 嘉義市首發光織影舞吸客13萬人次

嘉義市2023光織影舞光影藝術展，秋節夜領跑登場，點亮北香湖夜空，市府統計，開幕吸引13萬人次參訪；10月7日「粉紅超跑」白沙屯媽祖首度來嘉贊境，邀約民眾「緣分香隨」；另，10月8、9日搖滾音樂祭諸羅搖滾」也將在文創園區熱血登場，重磅活動夢幻聯動，邀請遊客把握中秋、國慶假期來嘉Fun鬆。

市府觀光新聞處長張婉芬說，中秋、國慶連假接力報到，重磅活動連發。光織影舞昨起到10月10日12天，每晚6點至10點，以「DearMoon」為設計主題，串連8大光影展區，隨手拍都是網美照。即日起至10月15日，在展區穿粉紅色衣服自拍，上傳「嘉市好旅行」Facebook活動頁面留言，並@3位好友，有機會抽到人氣啦啦隊女神林襄親筆簽名款四季大白熊一卡通卡等好禮。

展期每天下午4點粉紅主題市集，聯手60家特色店家與文創商品登場，包括人氣淇淋品牌蜷尾家、日本生吐司名店SAKImotoBakery等，推出獨家限定粉紅商品。

白沙屯拱天宮媽祖10月7日一早將首度乘「粉紅超跑」來嘉贊境；市府也預告，10月7日晚間，首場多元文化音樂會「嘉城新浪音樂節」中央廣場登場，邀集印尼、越南歌手跨海來台演唱，結合異國美食市集，帶來聽覺味覺嶄新體驗。

「搖滾音樂祭-諸羅搖滾」，10月8日起一連2天，在嘉創文化園區集結滅火器、麋先生等28組夢幻獨立樂團，攜手日本超人氣樂團「Tokyo Honey Trap」，以超強卡司打造南台灣最嗨音樂祭。