為長者接種肺炎鏈球菌疫苗 苗栗宣布10月2日起分三階段

苗栗縣政府為提供65歲以上民眾完整的免疫保護力，減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生的死亡風險及衍生的醫療負擔，縣長鍾東錦宣布10月2日起分三階段擴大65歲以上長者公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。

衛生局長張蕊仙指出，至9月25日止國內累計198例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中65歲以上民眾占44.3%，疾管署公布擴大65歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，並分三階段實施。

第一階段10月2日起，接種對象是曾接種過PCV13或PCV15，且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8周）可公費接種1劑PPV23；

第二階段11月27日起，對象是未曾接種過PCV13或PCV15及PPV23者，可公費接種1劑PCV13，間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8周）再公費接種1劑PPV23；第三階段12月25日起，對象是曾接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

衛生局指出，中央推動65歲以上民眾可接種1劑PCV13及1劑PPV23疫苗政策，受益族群增加，也提供更完整免疫力，發揮保護長者健康效益；提醒已打過肺炎鏈球菌疫苗，但未有接種紀錄者（例如曾自費接種）可先至原接種院所補登記，再依上述已打過方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後先打PCV13，間隔至少1年後再打PPV23，忘記是否已接種過，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依建議接種。

衛生局呼籲，預防侵襲性肺炎鏈球菌感染症最有效方法就是按時接種肺炎鏈球菌疫苗，請符合65歲以上民眾10月2日起依公布階段盡速前往接種，肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗與新冠疫苗可同時接種，民眾可依需求選擇同時施打在不同手臂，或間隔一段時間接種，民眾可洽各疫苗合約院所，或上衛生局網站及各衛生所查詢。