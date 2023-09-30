快訊

Disney +也要打擊寄生帳號了！「這國家」收到通知信 11月起開始實施

熱水器無故自燃發生火警 高市消發現竟是水龍頭惹禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每月要接上百通電話 新竹縣動保專線助提升絕育數

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民眾通報1959專線順利請來救援人員切割牆面，救出受困夾層中的小貓。圖／竹縣府提供
民眾通報1959專線順利請來救援人員切割牆面，救出受困夾層中的小貓。圖／竹縣府提供

新竹縣今年上線全新的動物保護專線1959，3到8月已累積接獲1383通電話諮詢，其中多是動物救援求助，讓新竹縣動保所今年就已成功救援207隻犬貓，更有許多民眾打來詢問如何為寵物絕育，讓新竹縣今年的寵物絕育數也明顯提升，未來1959仍將持續提供24小時不打烊動保諮詢服務。

新竹縣動保所長彭正宇表示，1959專線服務的目標是為民眾提供各種與動物保護相關諮詢和協助，服務範圍包括動保法、動物絕育、動保法違法案件、動物捕捉、狂犬病疫苗、寵物業及動物救援案件等，不僅提供上述諮詢服務，今年截至目前已成功救援207隻犬貓，將它們從困境中解救出來，並提供適當的照顧和庇護。

無論是有小貓卡在牆面夾層無法脫困，或是有流浪狗在高速公路上狂奔，只要撥通1959動保專線，就會有救援人員趕抵現場。今年4月就曾發生有流浪狗小黑誤闖高速公路，被奔馳的車流驚嚇而慌張地在高速公路上奔跑，經過動保所人員與國道警方聯手，配合車輛管制，終於順利救下狗狗。

彭正宇指出，新竹縣1959動保專線上線後，絕育相關諮詢次數也明顯增加，專線提供絕育相關建議和資訊，協助民眾更加了解絕育重要性及絕育手術知識，有助於控制流浪動物的數量，還可以提高毛小孩生活質量，減少動物不必要的繁殖和流浪問題，僅今年1到8月的絕育數就已經近千，超越去年同期的743隻紀錄。

新竹縣動物保護專線1959，是由新竹縣動物保護防疫所成功向農業部申請專線經費在今年才剛上路，提供民眾24小時的動保服務，從今年3月開始至8月期間，已接到1383通電話諮詢，平均每月約有230通諮詢電話，顯見民眾對動物保護的關心和需求。

縣長楊文科說，如果需要任何與動物保護相關的協助或諮詢，請隨時撥打動物保護1959專線，專線人員會竭誠為民服務，同時也鼓勵更多的人參與犬貓絕育工作，期待與大家攜手共同為動物福祉做出更多努力，打造更加友善的動物環境。

新竹

延伸閱讀

竹縣公費流感疫苗下周一開打 教育局加碼讓老師也能打

護毛小孩10月10日狂犬病疫苗注射 600劑免費打

新竹縣三讀通過動保自治條例 擴大補助民眾認養犬貓

大耳浪浪遇車禍送醫！專家驚覺「牠不是狗」一檢驗超驚喜：史上第一隻新物種

相關新聞

桃園未來5年重大建設要2045億難負荷？市府：財政穩健

桃園市政府統計，至111年底，市政府核定辦理1億元以上的重大施政計畫有141案，預估計畫建設總經費6128億餘元。市議員...

新竹戀戀海岸線馬拉松6千人開跑 捐晶片助漸凍人

中華民國陸上運動競技協會舉辦的「2023新竹戀戀海岸線全國馬拉松」今天鳴槍開跑，吸引6千多名跑者齊聚新竹市，邊跑邊欣賞1...

秋節國慶連假活動接力 嘉義市首發光織影舞吸客13萬人次

嘉義市2023光織影舞光影藝術展，秋節夜領跑登場，點亮北香湖夜空，市府統計，開幕吸引13萬人次參訪；10月7日「粉紅超跑...

為長者接種肺炎鏈球菌疫苗 苗栗宣布10月2日起分三階段

苗栗縣政府為提供65歲以上民眾完整的免疫保護力，減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生的死亡風險及衍生的醫療負擔，縣長鍾東錦宣布...

中壢馬祖新村文創選物店明天開幕 懷舊眷村調料供買

桃園中壢馬祖新村眷村文創園區內的「桃印文創」選物店，明起重新開幕，透過風格選物和品牌招募，在園區內的懷舊眷舍中展售特色文...

每月要接上百通電話 新竹縣動保專線助提升絕育數

新竹縣今年上線全新的動物保護專線1959，3到8月已累積接獲1383通電話諮詢，其中多是動物救援求助，讓新竹縣動保所今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦