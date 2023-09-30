每月要接上百通電話 新竹縣動保專線助提升絕育數

新竹縣今年上線全新的動物保護專線1959，3到8月已累積接獲1383通電話諮詢，其中多是動物救援求助，讓新竹縣動保所今年就已成功救援207隻犬貓，更有許多民眾打來詢問如何為寵物絕育，讓新竹縣今年的寵物絕育數也明顯提升，未來1959仍將持續提供24小時不打烊動保諮詢服務。

新竹縣動保所長彭正宇表示，1959專線服務的目標是為民眾提供各種與動物保護相關諮詢和協助，服務範圍包括動保法、動物絕育、動保法違法案件、動物捕捉、狂犬病疫苗、寵物業及動物救援案件等，不僅提供上述諮詢服務，今年截至目前已成功救援207隻犬貓，將它們從困境中解救出來，並提供適當的照顧和庇護。

無論是有小貓卡在牆面夾層無法脫困，或是有流浪狗在高速公路上狂奔，只要撥通1959動保專線，就會有救援人員趕抵現場。今年4月就曾發生有流浪狗小黑誤闖高速公路，被奔馳的車流驚嚇而慌張地在高速公路上奔跑，經過動保所人員與國道警方聯手，配合車輛管制，終於順利救下狗狗。

彭正宇指出，新竹縣1959動保專線上線後，絕育相關諮詢次數也明顯增加，專線提供絕育相關建議和資訊，協助民眾更加了解絕育重要性及絕育手術知識，有助於控制流浪動物的數量，還可以提高毛小孩生活質量，減少動物不必要的繁殖和流浪問題，僅今年1到8月的絕育數就已經近千，超越去年同期的743隻紀錄。

新竹縣動物保護專線1959，是由新竹縣動物保護防疫所成功向農業部申請專線經費在今年才剛上路，提供民眾24小時的動保服務，從今年3月開始至8月期間，已接到1383通電話諮詢，平均每月約有230通諮詢電話，顯見民眾對動物保護的關心和需求。

縣長楊文科說，如果需要任何與動物保護相關的協助或諮詢，請隨時撥打動物保護1959專線，專線人員會竭誠為民服務，同時也鼓勵更多的人參與犬貓絕育工作，期待與大家攜手共同為動物福祉做出更多努力，打造更加友善的動物環境。