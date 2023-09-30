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顛覆想像...貓加入生肖行列 旅日美女藝術家八德民宅辦展
「誰說生肖只能有12種動物？」旅日藝術家查雯婷顛覆傳統思維，將貓加入傳統生肖行列變成「13生肖」系列作品，同時打破藝術品都放在美術館的刻板印象，選在桃園市八德民宅辦展，傳達藝術不該被既有思維禁錮侷限，也平易近人，就存在你我周遭的理念。雖然展場是民宅，但她由衷歡迎大家前來欣賞，盼交流激發更多靈感創作。
今年32歲的查雯婷目前是日本女子美術大學博士生，主攻油畫，求學期間曾在日本、英國和捷克等地交流展覽，也受邀在日本知名書店「蔦屋」銀座店展覽。她的創作多以貓為主題，作品可龍身貓首、魚身貓首或麒麟身貓首等奇幻生物組合，而且頭永遠是上下顛倒，有股令人想駐足仔細端倪的吸引力。
查雯婷表示，許多長輩對貓存有「招致厄運」迷思，嚴重可能到懼怕程度，創作融入各式各樣的貓臉蛋，並以上下顛倒方式呈現，除了想呈現貓俏皮可愛的一面，也想傳達能換位思考觀念，「從不同的角度看事情，事情可能跟你原本所想的不一樣」。
查雯婷首度在台辦展，選在母親故鄉、自己寒暑假成長生活的八德民宅舉行，希望打破藝術品給人高高在上的刻板印象。她除了將蔦屋展覽過的作品空運來台，也有全新創作，13生肖系列作品就是她從華人傳統12生肖故事與越南12生肖找到靈感，「華人版沒貓有兔子，越南版有兔子沒貓，為什麼這兩種動物不能並存？」
查雯婷強調藝術創作本來就是天馬行空不受拘束，也唯有如此，才能激發更多靈感。查雯婷的作品目前在桃園市八德區介壽路二段751號展出，展出時間為平日早上10時至下午17時，未來民宅有可能改作其他商業模式經營，但13生肖系列作品仍會常駐展出，盼藉由多元交流激發更多靈感。
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