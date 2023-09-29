新北播「花若盛開」紀錄片 劉克襄盼台3線皆故事

客家委員會歷時3年拍攝，以里山精神為主軸的桐花紀錄片「花若盛開」，今天在新北府中15放映。自然生態作家劉克襄映後座談表示，盼每個鄉鎮都有自己的人文風景、產業故事。

「花若盛開」是以里山精神出發，記錄苗栗縣獅潭鄉98歲耆老郭火炎，歷時3年拍攝他與女兒、外籍看護一家，與他生活周遭的地景、動物生態；影片今天在新北「府中15」紀錄片放映院播出。

客委會表示，片中勾勒油桐樹花開花落的客庄，周邊的山林、田野，聚落所共構的人文、倫理觀念。郭火炎每天開著農機車穿梭山林，到獅潭鄉老街串門子，在守護山林的客家子民身上，看見每個家庭所面臨照顧父母的故事，看一個時代的結束，看見一個小鎮的興衰。

客委會主委楊長鎮偕同客委會藝文傳播處處長廖美玲，前台灣生態工法發展基金會董事長、現任陽明海運獨立董事賀陳旦，「看見‧齊柏林基金會」董事長歐晉德觀影，並由前中央社董事長也是知名生態作家劉克襄，擔任映後座談引言人。

經常穿梭山林的劉克襄說，從影片赫然發現，以往登山時就曾與駕駛農機車的郭火炎擦身而過，回憶許多的美好。期待包括周邊的苗栗大湖、汶水老街等，浪漫台3線都有屬於自己風情與產業的動人故事。

導演邱銘源表示，900小時的母片剪輯成70分鐘影片，桂竹林中僅存的一棵油桐樹，可看見產業的興衰。「里山精神」兼顧生物多樣性維護與資源永續利用，郭火炎住家百公尺內有山羌、石虎、獼猴、穿山甲等豐富的生態，但他也關心動物與農民間的衝突，及獸鋏氾濫的議題。

邱銘源說，民國55年的地方史料「獅潭消息」彙集前輩記錄歷史的努力，也是拍攝紀錄片田野調查時的重要養分，盼望新世代看見前輩為鄉土貢獻的努力；找到振興獅潭精神的答案，這才是紀錄片最重要的核心價值。

台灣大學地理環境資訊學系副教授洪廣冀分享，影片環繞在祭祖儀式、印尼看護寄回夫家的物資與匯款，老人對社會秩序的堅持與記憶，女子在竹林與廚房間的勞動，讓家人共築家庭所放射出的關係，串起空間與時間。

製片廖仁慧說，從片中人物展現的愛，不僅是人與人之間的愛，還包括人與油桐樹、人與土地環境間的愛，只要家在，愛就在。