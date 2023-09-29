竹縣學生數增家長盼增班等減緩就學壓力 鄭朝方支持

大新竹高中權益促進自救會日前向竹北市長鄭朝方陳情表示，竹縣學生數增盼能於竹北推動短期增班以減緩學生就學壓力，鄭朝方今天說，支持並協助向中央爭取增班可行性。

由家長組成的大新竹高中權益促進自救會日前到竹北市公所遞交陳情書，因應學生數量增加，盼鄭朝方能協助推動促使推動短期增班計畫，減緩竹北學生就學壓力。

自救會成員透過新聞資料表示，由於學校太少、學生太多，竹北多數學生要搭高鐵通勤至外縣市跨區就讀，盼在地能推動增額或增班短期計畫先達標，讓學生能就近入學。對此鄭朝方透過新聞資料說，他會支持並深入了解新竹地區高中生就學問題。

鄭朝方指出，雖竹北市公所非主管機關，仍以服務市民為上，對支持自救會訴求會協助向中央爭取增班可行性。