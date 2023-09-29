桃園中壢、埔頂水資中心年底收家戶汙水 青埔等區受惠

桃園市政府水務局表示，中壢BOT（民間興建、營運、轉移）一期及埔頂BOT水資源回收中心的汙水處理廠預計今年底通水，因為先前已經有部分完成家戶接管，汙水廠啟用後，屆時可以將周邊住戶污水接入，加速提升公共汙水下水道普及率，同時可以加速整治河川，提升淨化水資源功效 。

水務局指出，中壢水資源回收中心啟用後，總接管戶數約20萬戶、服務超過60萬人，集汙範圍涵括青埔高鐵桃園車站特定區、中壢及內壢交流道附近特定區、中壢平鎮、中壢龍崗地區、平鎮（山仔頂）等都市計畫區，總計5個系統，讓南區居民可以享受優質水質，並大幅提升中壢區、平鎮區家庭接管率。一期建設，完工後每日可以處理汙水量3萬9200噸，用戶接管5000戶數。

埔頂汙水下水道BOT服務總接管戶數為1萬777戶，第1期完工後每日可處理約7500噸生活汙水，未來埔頂水資中心、中庄運動公園及大嵙崁水與綠休閒園區計畫相互搭配，可成為生態環境教育的亮點。

水務局長劉振宇說，汙水下水道建設是城市進步的指標，桃園市升格前用戶接管數為2萬3321戶，公共汙水下水道普及率僅3%，不但是六都之末也是全國各縣市倒數。升格後加速推動，共規畫完成12處汙水下水道系統，整體推動策略是採政府自辦及促參方式同步併行，也就是公私協力BOT及公辦方式雙軌併行推動策略加速建設，BOT方式辦理的汙水系包括桃園、中壢、埔頂BOT系統） 用戶接管數占全市規畫數的70%。

水務局自105年1月1日起陸續推動「3免費2補助」完整配套措施，以及跨局處合作辦理汙水用戶接管施工障礙排除計畫奏效，至今年8月全市共接管20萬8193戶，公共汙水下水道普及率達23.23%，未來以每年3%成長率為目標努力。

水務局表示，依據內政部國土管理署統計資料顯示，桃園市111年下水道普及率成長2.84%，單一年度成長為六都第一，全國第二，並榮獲「用戶接管戶數顯著績效且於能資源再生利用及創新作為」特別獎。汙水下水道普及率提升的輝煌成就，是全體市民共同支持與配合的成果。