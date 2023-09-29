高虹安宣布擴大教職員免費接種 追加買2200劑流感疫苗

為降低校園發生群聚感染風險，新竹市長高虹安今天宣布，已責成教育處追加預算購買流感疫苗2200劑，提供學校50歲以下非公費資格教職員免費施打流感疫苗，並規畫到校接種服務，希望提升師生免疫力，強化校園健康效能。

竹市府衛生局說明，衛福部公告符合公費接種流感疫苗條件的教師為50歲以上成人 （11月1日起）、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及家有6個月內嬰兒的父母等；但未滿50歲，健康狀況良好且無前述條件的教師因非高風險族群，未列為公費流感疫苗注射對象。

教育處表示，為守護師生健康及降低校園流感傳播，提供師生健康安全的學習環境，落實「新竹好學」施政目標，市府追加預算52萬元購買2200劑流感疫苗，提供未列為公費流感疫苗注射對象的教師免費施打。

教育處指出，市府今年將擴大補助所屬學校正式編制人員，預計逾2千名教職人員受惠，包括校長、正式教師、長期代理教師、巡迴教師、行政人員、工友等，及非學校正式編制人員，例如長時間在校（一周5天）的特教助理員、雙語外師以及實習老師等，皆在此次補助範圍內。