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3天中秋連假收垃圾不打烊 竹市環保局提醒「瓦斯罐要回收」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市在中秋3天連假維持正常垃圾清運。本報資料照
新竹市在中秋3天連假維持正常垃圾清運。本報資料照

今天展開中秋節3天連續假期，不少民眾會安排烤肉行程，衍生垃圾清運需求。新竹市環保局指出，3天中秋連假除了後天10月1日（周日）採假日定線定時定點清運外，今、明天維持正常垃圾清運。也特別提醒使用卡式瓦斯爐來烤肉的民眾，請落實瓦斯罐回收，讓清運更安全。

新竹市環保局指出，3天中秋節連假等維持正常垃圾清運，今天中秋節29日（周五）與明天30日（周六）正常清運垃圾，後天10月1日（周日）繼續採假日定線定時定點清運。

環保局長江盛任提醒民眾，為避免火警事故，施放煙火、爆竹與烤肉後產出的木炭等垃圾，一定要再三確認無火苗才可以丟進垃圾車。

若使用卡式瓦斯爐來烤肉的民眾，請落實「瓦斯罐」回收4步驟，依序為確認用完排空、獨立打包、加註示警（於包裝外加註「內有高壓空瓶」）、交給資源回收車處理。

此外，環保局也指出，常見中秋應景食材的正確分類，烤肉竹籤、鋁箔紙、硬殼海鮮、玉米皮為一般垃圾；金屬烤肉架為資源物；玉米芯、筊白筍外殼、柚子皮則歸類為廚餘。詳細垃圾分類資料，請查詢新竹市環境保護局網站https://reurl.cc/a4GZOD。

市長高虹安提醒市民請將垃圾確實分為「一般垃圾、資源物、廚餘」3類，打包後交由垃圾車及資源回收車清運。全民一起重視環保、節能減碳並提高環境品質。若對垃圾清運有疑問，歡迎撥打1999專線。

中秋節 烤肉 新竹

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