亞矽喊卡 藍挺止損 綠批自拆招牌

亞洲矽谷創新研發中心興建工程，桃園市政府政決定踩煞車終止契約，藍綠看法兩極。國民黨市議員支持市府停損，以免花大錢蓋出蚊子館；民進黨議員批評市府未經過討論就單方面喊卡，前期付出去的錢都白花了。

桃園市議會國民黨團總召梁為超表示，亞洲矽谷是重要政策，建築物達不到需求標準，顯現當初規畫不夠完善，沒有盡善盡美，現在緊急止損，也希望市府絕不能再犯前朝錯誤。

同黨籍議員舒翠玲說，時任市長的鄭文燦當初要蓋2棟毛胚屋，議會就不斷質詢，認為設計不符合科技公司需求，未來招商也是問題，一再要求應先招商確定，否則屆時沒廠商進駐，又製造昂貴的蚊子館。

「喊停是應該的，一定要量入為出。」舒翠玲指出，支持打造亞矽科技城，但要明確規畫發展什麼領域、哪些公司可進駐，否則都是未知數就大筆投資，風險太大。

議會民進黨團副總召張肇良表示，亞洲矽谷不僅地方出資，中央也補助，前期設計規畫已花不少錢，豈料張市府未經討論單方面喊卡，前期的錢都白花了。另外，航空城招商時也拿亞矽高科技產業基地當廣告吸引企業進駐，未料市府自拆招牌。

民進黨團幹事長彭俊豪表示，前幾天就有聽到喊卡的消息，但航空城公司總經理洪秀寬解釋「只是調整方向」，不會喊卡。

他強調，亞矽創研中心是地方產業升級與轉型的重要關鍵，也與航空城未來的發展息息相關，市府應審慎評估。

民進黨議員魏筠表示，亞矽創研中心事關未來科技產業發展，部分場館已蓋好作為世界客家博覽會的世界館使用，市府若有財政考量，應該是先暫緩未執行的專案計畫，而不是喊卡蓋到一半的場館，實在令人匪夷所思，就算要停掉，也要有配套措施，「張市府應該講清楚」。