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亞矽喊卡 藍挺止損 綠批自拆招牌

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園報導

亞洲矽谷創新研發中心興建工程，桃園市政府政決定踩煞車終止契約，藍綠看法兩極。國民黨市議員支持市府停損，以免花大錢蓋出蚊子館民進黨議員批評市府未經過討論就單方面喊卡，前期付出去的錢都白花了。

桃園市議會國民黨團總召梁為超表示，亞洲矽谷是重要政策，建築物達不到需求標準，顯現當初規畫不夠完善，沒有盡善盡美，現在緊急止損，也希望市府絕不能再犯前朝錯誤。

同黨籍議員舒翠玲說，時任市長的鄭文燦當初要蓋2棟毛胚屋，議會就不斷質詢，認為設計不符合科技公司需求，未來招商也是問題，一再要求應先招商確定，否則屆時沒廠商進駐，又製造昂貴的蚊子館。

「喊停是應該的，一定要量入為出。」舒翠玲指出，支持打造亞矽科技城，但要明確規畫發展什麼領域、哪些公司可進駐，否則都是未知數就大筆投資，風險太大。

議會民進黨團副總召張肇良表示，亞洲矽谷不僅地方出資，中央也補助，前期設計規畫已花不少錢，豈料張市府未經討論單方面喊卡，前期的錢都白花了。另外，航空城招商時也拿亞矽高科技產業基地當廣告吸引企業進駐，未料市府自拆招牌。

民進黨團幹事長彭俊豪表示，前幾天就有聽到喊卡的消息，但航空城公司總經理洪秀寬解釋「只是調整方向」，不會喊卡。

他強調，亞矽創研中心是地方產業升級與轉型的重要關鍵，也與航空城未來的發展息息相關，市府應審慎評估。

民進黨議員魏筠表示，亞矽創研中心事關未來科技產業發展，部分場館已蓋好作為世界客家博覽會的世界館使用，市府若有財政考量，應該是先暫緩未執行的專案計畫，而不是喊卡蓋到一半的場館，實在令人匪夷所思，就算要停掉，也要有配套措施，「張市府應該講清楚」。

議員 民進黨 蚊子館

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