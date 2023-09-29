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桃園亞矽雙塔設計差又貴 市府決解約

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市府計畫興建的「亞洲．矽谷創新研發中心」，但市府憂心恐釀財務黑洞，決定終止未動工的工程，與廠商解約。圖／桃園市政府提供
桃園市府計畫興建的「亞洲．矽谷創新研發中心」，但市府憂心恐釀財務黑洞，決定終止未動工的工程，與廠商解約。圖／桃園市政府提供

桃園市政府配合中央「亞洲．矽谷」計畫，擇定機場捷運A19站旁興建「亞洲．矽谷創新研發中心」，但市府發現，要蓋出符合需求的規格，預算將從近50億暴增為75億餘元，恐釀財務黑洞，決定和廠商解約。市長張善政昨證實，50億恐只能蓋出2棟毛胚屋，長痛不如短痛及時踩煞車。

亞矽創研中心一期基地計畫興建3棟建築物，除了已完工的IoT展示廳，作為世客博的世界館場館，還將新建雙塔建築物，分別為「服務中心棟」與「研發中心棟」，原本打算2020年動工，因7次流標後分開招標，直到前年10月和去年11月才發包成功，總經費49億8900萬元，預計世客博結束後動工。

負責招標、興建的航空城公司表示，張善政上任後，檢視硬體設計，發現僅有373個汽車停車位，嚴重不足，智慧建築也缺乏節能減碳與國際A級商辦應有的規格、中央空調系統設備也未完善，辦公環境更無任何內裝，僅預留管線。

經市府團隊及航空城公司變更設計評估，若要蓋出符合需求的規格，預算將增加到75億餘元，發包工程費及間接追加費用19.275億元、完善整體智慧化系統後擴預估約9億元。每年貸款利息還款金額超過1億元，投資回報年限將超過50年。

「過去的規畫不夠完整，現在看起來是一個財務黑洞。」張善政說，50億工程做下去，只得到2棟毛胚屋，長痛不如短痛，現在及時踩煞車，希望將來是否有能和民間資金結合的機會，相信會有更好的做法。

市府人士說，終止原計畫與政治立場完全無關，亞矽創計畫不變，只是透過更專業的評估調整開發方式。市府正評估2個方案，一是縮減大樓規模量體，在借貸金額額度內完成；二是終止原設計方案，結合鄰近區域土地引進民間資金，以公私合作方式開發。

至於解約部分，市府表示，廠商也在計算各已執行細項相關經費。

航空城公司董事長王明鉅表示，本案暫緩之後，A19站整體開發專案規畫與可行性評估，希望採取公私協力推動A19站周邊全區開發策略。

航空城 建築

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