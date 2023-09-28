桃園這區將有旗艦型公園 打造全齡遊玩設施

桃園平鎮運動公園位於台66快速道路及國道一號高速公路下，周邊多為農業區，也有國小、高中等學校分佈，也鄰近中壢、平鎮及楊梅生活圈的綠地環境，為優化環境今運動場景觀改善工程開工，打造旗艦型公園，提供全齡自然探索遊戲場，改善總經費約7550萬元，預計明年7月底完工、11月啟用。

平鎮運動公園分為西北側及東南側公園，本次施工地點為西北側公園，面積約2.7公頃，周邊鄰近華德福實驗中小學及六和高級中學，公園腹地廣闊，是鄰近中壢、平鎮及楊梅生活圈的綠地環境。

桃園市長張善政今出席開工典禮表示，他上任後許多民眾不斷反映，配合衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，許多老舊遊具都不符標準，今年拿到統籌分配款後，工務局積極將各公園整建。

工務局表示，市府為建立符合需求旗艦型遊戲場域，共舉行過2場兒童參與式工作坊、1次地方說明會，也提報市府公園適性發展審議會，邀集各領域專家學者，社會團體、各局處及區公所代表等共同審議。

工務局說，工程擇定約6300平方公尺作為遊戲場範圍，遊戲場內容包括2至12歲沙坑遊戲場、5至12歲擺盪遊戲場及地景遊戲場、13歲以上挑戰遊戲場及全齡皆可使用的自然探索遊戲場。遊戲設施包含沙坑、鞦韆、遊戲草坡、滑梯、攀爬設施、攀爬牆、抱石場、多功能挑戰路徑、戲水設施及自然探索遊戲設施等。

平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程總經費約7550萬元，預計明年7月底完工、11月啟用。未來將設置公共自行車YouBike微笑單車並增加停車場空間，提升周邊交通便利性。