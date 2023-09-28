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桃竹竹苗定期票10月2日上路 盼突破更多潛在客源

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃竹竹苗生活圈定期票10月2日正式上線，桃園市副市長蘇俊賓（前右）今前往桃園客運龍潭站，視察整備情形。圖／桃園市政府提供
桃竹竹苗生活圈定期票10月2日正式上線，桃園市副市長蘇俊賓（前右）今前往桃園客運龍潭站，視察整備情形。圖／桃園市政府提供

桃竹竹苗生活圈定期票10月2日正式上線，桃園市副市長蘇俊賓今前往桃園客運龍潭站，視察整備情形並表示，預期上路後，通勤人數將會有所提升，市府將持續投入資源發展客運載具，盼以綿密完善的大眾運輸網絡，滿足民眾的通勤需求。

蘇俊賓表示，今年2月參與行政院院會時發現，以當時行政院所規畫的北中南三大生活圈通勤月票方案可能並非台灣跨區客運需求的最大宗，恐怕並未覆蓋到真正需要的區域，其中便包含桃園至新竹間的運量需求。

蘇指出，市府交通局後續主動與新竹縣政府及新竹市政府聯繫，2至3月即進入「桃竹竹苗生活圈定期票」籌備規畫階段，並於5至6月提出「桃竹竹799通勤月票」及「桃竹竹苗1200通勤月票」2大方案的倡議，雖曾一度遭中央退回並要求修正，但最終在7月21日獲得中央核定。

蘇說，北北桃間通勤人口約46萬人次，但搭乘大眾運輸的卻僅有4、5萬人，而桃竹竹苗間通勤人口約10萬人次，目前也僅有1.2萬人搭乘大眾運輸交通工具。因此，市府與大眾運輸業者間應更充分合作、投入資源，提升客運的品質及能量，並加強完善通勤路線及司機駕駛工作環境，為桃園境內超過300萬的通勤人次，及跨區的北北桃46萬人次、桃竹竹苗10萬人次的通勤市場，提供完善的服務。

蘇副市長也提醒市府交通局及各客運業者，應針對潛在的熱門路線預先因應，隨時評估需求量，以維持優良的服務品質，並盤整規畫未來的交通路線，突破更多潛在客源，吸引更多民眾使用桃竹竹苗生活圈定期票。

桃竹竹苗生活圈定期票10月2日正式上線，桃園市副市長蘇俊賓（前左2）今前往桃園客運龍潭站，視察整備情形。圖／桃園市政府提供
桃竹竹苗生活圈定期票10月2日正式上線，桃園市副市長蘇俊賓（前左2）今前往桃園客運龍潭站，視察整備情形。圖／桃園市政府提供

桃園 新竹 蘇俊賓 行政院 交通月票

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