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首長特支費幫支應 竹市府發員工中秋福利金

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市政府每年中秋節前夕發放500元中秋福利金給員工，由於市府發現去年編列的預算科目不合，將改發參加研習的誤餐費，綠營議員則質疑要辦幾次研習才領得到500元？市府昨天說明，為求適法性與兼顧員工福利，將以人事處文康活動費與市長及秘書長特支費勻支發放，近日入帳。

高虹安前天解釋中秋福利金一事，表示去年前市府編列預算，將中秋福利金編在行政處業務費，人事、主計處今年發現此預算科目編列錯誤，將改用辦活動給誤餐費形式發放，並非她小氣、不發。

此話一出，民進黨籍議員曾資程發文質疑，認為市府員工文康活動費明明就編列在人事處預算項目下，若要改辦研習，請問要辦幾場才可讓誤餐費達到500元？也認為若沒參加，是否就領不到？

「市府是改以符合法規方式發放，絕無苛扣。」高虹安昨再強調，9月初，主計與人事處提出疑慮，表達過往中秋禮金發放來源，並不符合審計規定，要求今年不能違反預算規則。

高虹安認為，中秋禮金早已是市府員工基本福利與小確幸，但因為人事處文康預算項下彈性餘款不足支應全額，經討論以市長及秘書長特別費協助支應，10月6日前會以禮金方式匯入同仁戶頭。

針對高虹安的說明，綠黨市議員劉崇顯要求提出過往錯誤動支行政處預算來發中秋福利金的紀錄，否則是公然說謊。高虹安昨晚在臉書貼出單據，強調往年確實是以行政處業務費發放中秋提貨券。

中秋節 高虹安 議員

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