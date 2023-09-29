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銅鑼設化製廠遇阻 鍾東錦親赴說明會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心，引發地方疑慮，居民昨天到鄉公所前拉布條抗議，表達「銅鑼不要病死豬化製廠」等訴求。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心，引發地方疑慮，居民昨天到鄉公所前拉布條抗議，表達「銅鑼不要病死豬化製廠」等訴求。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心，縣長鍾東錦昨天親赴鄉公所開說明會，場外民代、村長及居民多人拉布條抗議，入場後群眾也不停叫嚷「化製廠滾出去」等反對口號。鍾東錦強調與地方溝通、聽取意見，將研議自治管理條例送議會討論審查。

畜牧循環資源利用研究中心前年原本規畫要設在後龍鎮，因引發地方抗爭 ，擔心收受處理死廢畜禽破壞環境，全案經縣府重新選址，研議改在後龍溪銅鑼段附近設置，依舊爆發民怨。

縣府說明，縣內禽畜糞、死廢畜禽與其他農業廢棄物產量大於可處理量，去化處理能力不足，畜牧循環資源利用研究中心規畫設置地點在銅鑼鄉芎蕉灣段，面積1.4公頃，北側為國道1號、東側為後龍溪，得以作為環境阻隔，周邊主要以雜林、農作使用為主，300公尺內沒有民宅。

昨天縣府說明會召開前，多名民代、居民聚集在鄉公所前拉著「銅鑼不要病死化製廠」等白布條抗議，擔心設廠後，北部各縣市的死廢畜禽將集中送銅鑼 ，高喊「後龍不要、銅鑼也不要」。

說明會上不少民眾輪番發言質疑全案未經議會討論及監督，鍾東錦同意由農業處擬訂全案的自治管理條例送議會討論。

鍾東錦說，規畫案由中央補助經費及設置，與死廢畜禽化製廠不一樣，操作工法也不同，強調資源中心並非化製廠，不會排放處理的事業汙水，鄉親可放心。

鍾東錦 廢棄物

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