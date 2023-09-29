高鐵新竹站延竹科聯絡道 最慢明年初通車

高鐵新竹站延伸至新竹科學園區的聯絡道「東科路」近期進入最後施工階段，預計10月工程完工後進入驗收階段。縣府工務處昨天指出，最慢明年春節前通車，竹北、竹東往來竹科將有更便捷的通道，不僅能紓解車潮，從竹科駕車往高鐵站只要15分鐘。

目前高鐵新竹站區前往竹科，多需經由經國大橋、國道1號等，平均車程大約25分鐘，如果碰上通勤的尖峰時刻，恐怕要塞在車陣逾1小時，不少竹北居民都期待未來進出竹科能有更便捷、短途的路線。

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程分三期工程，興隆大橋連接高鐵特區與公道五路以及公道五路與中興路陸續在2015年、2019年通車，正在興建的第三期路段為中興路接竹科力行路，長約1.3公里。

新竹縣政府工務處指出，高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程因連結竹科及竹東，由縣長楊文科命名為「東科路」，目前工程由內政部營建署主辦，因道路需跨越柯子湖溪，加上地形起伏，因此近半路段採高架橋興建，路寬達30公尺，並設有自行車道、人行道。

原訂東科路今年6月完工通車，縣府工務處說明，施工期間遭遇管線遷移，進度稍落後，目前全線高架橋結構工程接近完工，預計10月中旬完工、明年初就可通車。