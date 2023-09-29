桃市基金專戶99.66％遭挪用 藍綠互槓

桃園市議會昨天審查市府去年決算，多名國民黨籍議員質詢直指前市府過去3年每年向市府基金或專戶調度285到438億多元不等，形同隱形負債，還衍生許多公共建設缺失得收拾爛尾，引起民進黨議員不滿反嗆藍營「過去不監督，現在卻批評亂花錢」，藍綠互槓你來我往。

市府財政局長歐美鐶表示，財務的調度不會有問題。財政局並說明正著手開源節流措施，包括開闢自治財源、盤點館舍收費情形，以及辦理公共建設及施政計畫前，事先就成本效益、自償率等財務收支項目及後續維管措施等妥善規畫分析。

桃園市審計處指出，2020至2022年前市府向納入集中支付的基金或專戶分別調度285、416、438 億餘元，占該年度基金或專戶餘額比率各為94.25％、92.46％、99.66％，逐年上揚；3年來自償性公共債務也從241億餘元增至670億餘元，整體財政負擔沉重。

國民黨市議員舒翠玲、凌濤質詢表示，前市府幾乎借光基金專戶的額度，張善政市府難以從中再調度，可能得被迫向銀行借錢變舉債。市議員牛煦庭也直言，他過去就質詢前市府時挪用基金，卻被當時市長鄭文燦說抹黑，如今審計處決算報告證明「都是事實」。

凌濤與同黨議員林政賢、舒翠玲也抨擊前市府不只亂花錢，楊梅區公所新建大樓、平鎮文化公園地下停車場等公共建設也缺失連連，還有陽光劇場、美術總館等工程也都有減項發包衍生問題。

「如果前市府的公共工程那麼爛，為什麼還有這麼多工程得獎？」民進黨籍議員余信憲和黃瓊慧反駁藍營說法，認為鄭文燦任內議會國民黨為多數席，為什麼市府1300多億元的預算幾乎全數過關？不監督現在市政，卻批評前朝亂花錢。

民進黨議員魏筠更反批張善政上任後「大撒幣」恢復發放三節敬老金2500元，實際上審計處早就檢討、預警這類非法定社福支出，她認為不該動不動搬出前市府施政做為政治攻防，非市民之福。