高鐵新竹站延伸竹科聯絡道近完工 最慢明年春節前通車

高鐵新竹站延伸至新竹科學園區的聯絡道東科路終於進入最後施工階段，預計下月工程完工後啟動驗收階段，最慢明年春節前就會通車，屆時將能有效紓解進出竹科的交通車潮，竹北、竹東往來竹科將有更便捷的通道，竹科前往高鐵站更僅要15分鐘。

目前高鐵新竹站區要前往竹科，多需經由經國大橋、國道1號等路線，平均車程約25分鐘，甚至上下班尖峰時刻更要塞在車陣中1小時以上，不過高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第三期自2020年末動工後，已有不少竹北居民期待未來進出竹科能有更便捷、短途的路線，能夠避開塞車車潮。

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程分為三期工程，第一期興隆大橋連接高鐵特區與公道五路已在2015年通車，第二期公道五路與中興路段也在2019年通車，目前正在興建第三期中興路連接竹科力行路長約1.3公里的路段，採用高架橋方式銜接。

新竹縣政府工務處表示，高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程因連結竹科及竹東，由縣長楊文科命名為「東科路」，其中第3期工程因需跨越柯子湖溪，且因地形起伏，因此其中有近一半道路長度採高架橋興建，路寬達30公尺，設計為雙向2線道，並設有自行車道、行人道供非機動人車通行。

原訂東科路應在今年6月完工通車，不過由於施工期間遭遇管線遷移，使得整體進度稍為落後，不過目前全線高架橋結構工程都已接近完工，預計10月下旬完工、明年初就可通車，竹北地方居民樂觀未來到竹科上班通勤，不必都塞在經國大橋上。