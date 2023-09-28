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新竹家長擔心孩子沒高中念 王婉諭承諾將敦促中央解決

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
大新竹高中就學權益自救會向立委王婉諭陳情，盼新竹地區的公立高中能夠增額、增班、增校。圖／王婉諭辦公室提供
大新竹高中就學權益自救會向立委王婉諭陳情，盼新竹地區的公立高中能夠增額、增班、增校。圖／王婉諭辦公室提供

新竹地區人口成長飛快，就學量能不足已讓不少在地家長擔心孩子將沒高中念，大新竹高中就學權益自救會繼26日向副總統賴清德陳情後，昨又向立委王婉諭懇託，盼新竹地區的公立高中能夠增額、增班、增校，王婉諭承諾將在立法院要求教育部解決新竹家長與學生所面臨困境，不能再讓竹北國小超額問題再上演。

王婉諭表示，新竹地區的家長10年來多次為孩子們的教育權奔波，從竹北各國小學生超額問題到如今高中學校就學量能不足等問題，顯見中央及地方政府在教育資源投入上不夠通盤規畫，讓這些家長年復一年為子女的教育憂心，甚至被迫陳情抗爭。

自救會家長代表昨向王婉諭共商大新竹地區高中職就學資源，與通學大眾運輸供給量能不足問題，指出新竹縣市公私立高中職招生數額遠少於畢業人數，且缺額情況伴隨學生人數增加持續惡化，學校入學名額僧多粥少情況下，加深學生課業競爭壓力，民眾對於高中增額、增班需求已迫在眉睫，需中央機關與地方政府及早因應。

王婉諭指出，今年7月下旬她即與立委邱顯智召開教育公聽會，邀集教育部國教署、交通部公路總局，以及縣市政府代表，一同傾聽地方家長與學子心聲，但國教署仍一再強調竹苗就學區就學資源供給量能充足，但實際上新竹縣有著竹竹苗3縣市中最多的國中畢業生，然而不論是高中的校數、班級數，或是可供就讀學生人數，均在3縣市中敬陪末座。

王婉諭認為，學校不足問題已經造成新竹縣許多學生必須跨縣市求學，交通通勤或接送成為家長和學生嚴重的困擾與負擔，尤其自救會家長提到116學年度龍年就學量能將出現大缺口，新竹縣將有4千名學生可能將無校可念，被迫轉往其他縣市就學，呼籲教育部積極解決。

自救會家長26日先是向賴清德陳情，賴清德接下陳情書後承諾將進行了解。新竹縣府教育局也提出正在進行2所縣立高中擴建，總計將增加15班，同時向國教署爭取新竹縣的國立高中增班、新設高中，其中台大附中設校備受家長期待，最快10月有結果。

大新竹高中就學權益自救會向立委王婉諭陳情，盼新竹地區的公立高中能夠增額、增班、增校。圖／王婉諭辦公室提供
大新竹高中就學權益自救會向立委王婉諭陳情，盼新竹地區的公立高中能夠增額、增班、增校。圖／王婉諭辦公室提供

新竹 王婉諭 賴清德 教育部 國教署

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