亞洲矽谷雙塔建物50億花下去僅得到2棟毛胚屋 張善政急踩煞車解約

桃園亞洲矽谷創新研發中心原預計2028年可完工，傳出市府已與廠商解約，桃園市長張善政今出席活動回應，「對，我們跟廠商正在協調」，他上任後發現過去規畫不夠完整，不是科技廠商可進住的空間，若要弄到好需多花25億元，會是財務黑洞，因此現在踩煞車。

亞洲矽谷坐落於中壢青埔地區，規畫新建地下2層、地上8層及18層雙塔建築物，分別設計為「服務中心棟」與「研發中心棟」，總經費約49億8900萬元，設計標與工程標，2項標案分別在2021年10月和去年11月發包成功，目前尚未開工。

不過近期傳出解約，張善政今說明，亞矽創新中心是航空城公司跟銀行貸款，貸款的上限大概近50億，50億的工程做下去以後，得到的只是2棟8樓跟18樓的毛胚屋。

航空城公司表示，經市府相關單位及航空城公司檢討亞矽創新研發中心興建工程，發現其不符合青埔20年成長所需的公共設施及國際A級商辦基本需求，特別在建築樓層配置、大樓中央空調及智慧能源管理等設備，因經費受限、辦理減項發包所致。

航空城公司說，再查當初決議由航空城公司籌款自建，未考量其還款能力及自償性不足，便做整體變更設計及調整評估，並向社會大眾說明分析結果，停車空間規畫不足，減項發包僅能蓋出毛胚屋，財務風險高及營運面自償性不足。

張說，空間不是科技廠商可以進駐的空間，如果要做到好，還要再多花25億。25億老實說，第一市府預算非常緊，25億不該這樣花，第二即使花下去75億的投資，每年的利息要1億，這也不是短期內能夠回收的。

張指出，過去的這個規畫不夠完整，現在看起來是一個財務黑洞，所以長痛不如短痛，現在踩煞車，希望將來是不是跟民間資金結合的機會，會有更好的做法。

航空城公司董事長王明鉅表示，本案暫緩後，A19站整體開發專案規畫與可行性評估，希望採公私協力推動A19站周邊全區開發策略。