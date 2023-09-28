銅鑼抗爭「化製廠」設置案 縣長親上火線主持說明會

苗栗縣規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，原案前年底在後龍規畫設置引發地方抗爭，擔心收受處理死廢畜禽破壞環境，全案被迫放棄；縣府重新選址後規畫在後龍溪銅鑼段附近設置，但仍引爆民怨，縣府今天在鄉公所開說明會，民代、村長及居民多人拉布條抗議，縣長鍾東錦親上火線主持說明會，強調與地方溝通、聽取意見，但場內反對者叫嚷「化製廠滾出去」聲浪不斷，鍾東錦強調尊重地方，將研議自治管理條例送議會討論審查。

縣府說明規畫案指出，縣內禽畜糞、死廢畜禽與其他農業廢棄物產量大於可處理量，去化處理能力不足，規畫案可集中處理縣內面臨的農業廢棄物問題，將農業廢棄物循環再利用；設置地點在銅鑼鄉芎蕉灣段，面積1.4公頃，位於銅鑼、公館交界，並非人口稠密區，北側為國道1號、東側為後龍溪，得以作為環境阻隔，周邊主要以雜林、農作使用為主，300公尺內沒有民宅，東側為中興工業區。

說明會召開前，包括立委參選人曾玟學、康世明及縣議員黃芳椿、羅貴星、陳光軒、陳春暖及地方村長、代表、居民多人聚集在鄉公所前拉著「銅鑼不要病死豬化製廠」等白布條抗議，擔心設廠後，北部各縣市的死廢畜禽都會集中送到銅鑼處理，周邊鄉鎮村里環境會受破壞，強烈反對設置案，高喊「後龍不要、銅鑼也不要」、「化製廠滾出去」等口號，群眾隨後也湧入說明會場，持續高喊口號。

縣內有爭議的規畫案或開發案，過去鮮少由縣長主持，鍾東錦今天「親上火線」，強調來聽取民眾意見並溝通說明，並強勢要求帶頭高喊口號者不要破壞會場秩序，否則追究「妨害公務」，讓說明會得以進行。

會中發言人士多怒氣沖沖表態反對設置案，也質疑全案未經議會討論及監督，鍾東錦同意由農業處擬訂全案的自治管理條例送議會討論，最後還有發言者要求作出結論，並要大家舉手表決，鍾東錦表明今天是說明會，隨即宣布散會，說明會「不歡而散」。