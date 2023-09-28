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史上最長萬聖節派對在桃園 變裝踩街、電音趴嗨翻11天

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園萬聖城10月21日登場，為期11天活動內容包羅萬象，有電音趴、變裝踩街與演唱會，還有各式市集美食等民眾挖掘。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月21日登場，為期11天活動內容包羅萬象，有電音趴、變裝踩街與演唱會，還有各式市集美食等民眾挖掘。圖／桃園市觀光旅遊局提供

年度搞怪盛事「桃園萬聖城」邁入第4屆，今年10月21日將在桃園藝文廣場開城，為期11天創歷年活動最長時間，除了變裝大賽、電音派對和變裝演唱會，還有熱鬧踩街遊行、親子活動與各式主題市集，每天都有滿滿驚喜陪伴大家歡樂度過。

桃園市觀光旅遊局指出，今年萬聖城以「可以吃的萬聖節」為主題，有5名原創角色會和民眾見面，分別是愛吃棺材板和大溪豆乾的「阿財吸血鬼」，喜歡麵食、迷戀龍岡米干的「麵麵木乃伊」，熱愛拍照踩點咖啡廳的「泡泡糖女巫」，以及調皮又可愛的「QQ南瓜球」和愛吃龜山水果乾的「阿乾殭屍」，5款角色代表桃園各項熱門美食，衍生的特色餐點也將在萬聖城亮相。

另外，活動現場設置6座萬聖節必拍裝置藝術，「吸血鬼血紅之屋」、「彩虹女巫咖啡屋」、「木乃伊中餐廳」、「南瓜萬聖QQ球」、「萬聖小屋」及主舞台「貪吃大嘴巴」，邀請民眾一起變裝打扮入場，相約體驗魔幻氛圍，享受邊拍照打卡邊大啖美食當網美的樂趣。

觀旅局指出，「桃園萬聖城」已成為桃園指標性活動之一，今年疫後解封，市府擴大舉辦打造多項主題活動，邀請大人小孩都能參加，活動期間周一到周五設計不同特色主題之夜，活動長達11天內容超豐富、夜夜都精彩，絕對不容錯過。詳情可上臉書粉絲團「樂遊桃園(https://reurl.cc/DAzr5Q)」查詢。

桃園萬聖城10月21日登場，為期11天活動內容包羅萬象，有電音趴、變裝踩街與演唱會，還有各式市集美食等民眾挖掘。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城10月21日登場，為期11天活動內容包羅萬象，有電音趴、變裝踩街與演唱會，還有各式市集美食等民眾挖掘。圖／桃園市觀光旅遊局提供

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