中秋連假不打烊 桃園僅周日按往例不收垃圾

明日起就是中秋節3天連續假期，桃園市環保局今天表示，各區清潔中隊在中秋連假期間比照平日，除10月1日周日照例不收垃圾外，9月29日中秋節當天、30日仍維持正常收運。環保局也提醒民眾務必做好垃圾分類，瓦斯罐等相關危險物品應妥善處理，以免發生爆炸。

環保局表示，中秋節民眾常賞月、烤肉，但根據研究，木炭烤爐1小時產出的二氧化碳排放量約5公斤，瓦斯烤爐二氧化碳排放量則約木炭烤爐的一半，此外，每公斤的蔬菜產生二氧化碳排放量約為0.3至4公斤， 每公斤的肉類產生二氧化碳排放量則高達7至60公斤，呼籲炭烤食品時多以蔬果為主並盡量使用瓦斯烤爐減少碳排量，民眾採購時也應惜食、減量、減少使用一次性用品。

環保局表示，民眾在團圓烤肉後，應將垃圾妥善分類回收，包括生、熟食物、文旦皮、剩食類等殘渣屬於「可回收廚餘」可丟入廚餘桶回收，至於蚌殼、蚵殼等硬質、柔韌類與其他難分解物等「不可回收廚餘」則應丟入一般垃圾。

環保局表示，木炭、火種等易燃物使用完，務必用水將餘燼澆滅降溫後再當垃圾丟棄；瓦斯罐等高壓瓶罐，回收前應確定罐內已排空，切勿敲打、壓扁、打洞等，避免回收過程發生爆炸危險。