要追加25億急喊卡！ 張善政指示重大工程終止契約

桃園亞洲矽谷創新研發中心歷經流標7次去年底發包，原預計世客博後開工2028年完工，不過近期傳出解約消息，桃園市政府證實將調整原開發方式，因桃園市長張善政上任後，發現若要蓋出符合需求的規格，全案預算將增加到75億餘元，每年貸款利息還款金額超過1億，投資回報年限超過50年，因此決定終止契約。

亞洲矽谷創新研發中心坐落於中壢青埔區，規畫新建地下2層、地上8層及18層雙塔建築物，分別設計為「服務中心棟」與「研發中心棟」，工程歷經7次流標後經費提升至49億8900萬元，將設計標與工程標分開上網招標，兩項標案才分別在2021年10月和去年11月發包成功。

航空城公司表示，市府配合中央政策由航空城公司自籌資金近50億元，興辦「亞洲．矽谷創新研發中心第一期案」，張善政上任後，經檢視原本硬體設計，發現原計畫停車空間僅有373個汽車停車位，嚴重不足，中央空調系統設備也未完善，辦公環境更無任何內裝，僅預留管線，完全未考量將來物業管理問題。

經市府團隊及航空城公司變更設計評估，將原案與優化方案做差異分析後發現，若要蓋出符合需求的規格，全案預算將增加到75億餘元，發包工程費及間接追加費用19.275億元、完善整體智慧化系統後擴預估約9億元。每年貸款利息還款金額超過1億元，投資回報年限將超過50年。

市府表示，從工程面或財務面來看，都找不到任何理由執行原本的計畫。若不追加預算，恐蓋出不堪用的大樓，若要符合招商規格，則要追加預算到75億元。終止原計畫與政治立場完全無關，若不斷然處置，亞矽創將成為未來50年市府難以承受的財務黑洞。

「說穿了，只是趕快蓋一棟不堪用的大樓，完全不符合高科技業對研發中心的期待。」市府人士說，亞矽創計畫不變，只是透過更專業的評估調整開發方式。

目前市府正評估2個方案，第一是縮減大樓規模量體，在借貸金額額度內完成完整大樓；第二是中止原設計方案，結合鄰近區域土地引進民間資金，以公私合作方式開發。

所幸目前僅是發包，尚未施工，雖仍需要支付原得標廠商前期投入的相關調研費用，尚在與廠商討論中，過去投入的設計研究仍是市府可利用參酌的資源。

據悉，亞洲矽谷一案目前已啟動專案小組討論會議，由張善政主持，邀集都發、地政、經發局、觀旅局組成專案小組，將通盤考量亞矽創定位，慎重評估財務面與市場需求，不能讓資產變成負債。