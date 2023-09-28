被影射拿竹市包租代管3千萬標案 彤鑫國際發聲明斥造謠

今年度新竹市政府社會住宅包租代管計畫於9月決標，有媒體報導，得標廠商之一匯創顧問管理公司才剛成立1個月，就拿下3千多萬標案，該公司登記地址跟新竹市選委會委員陳彤妍名下的「彤鑫國際」在同一處，被質疑又是「高友友」？彤鑫國際今天發出聲明強調公司登記地址為公開的商務中心，其公司也未經營包租代管類業務，媒體影射是惡意造謠、不實影射。

彤鑫國際企業公司登記地址在新竹市東區世傑路222號1樓，與拿下包租代管標案的匯創管理顧問股份有限公司的公司登記地址相同。

彤鑫國際企業公司今天早上發出聲明指出，其公司登記地址為公開的商務中心，可供中小企業設立公司行號登記，只要繳交月租費，任何中小企業都可在此設立登記，經向中心洽詢，此地址設立登記超過10家以上不同公司行號。

彤鑫國際企業聲明也強調，其公司所經營的項目從未有包租代管類業務，更無相關投資項目。針對媒體影射經營該類業務，此訊息完全是惡意造謠、不實影射！如有任何不實指控，將保留法律追訴權。

主辦包租代管業務的新竹市政府都市發展處也說明，市府依政府採購法第22條第1項第9款辦理限制性招標，委託專業服務，經公開客觀評選為優勝者，一切依法依規。市府嚴正澄清，相關指控完全是「張冠李戴」。