抽驗中秋節食材 新竹縣衛生局驗出1綠豆椪防腐劑超標
中秋節即將到來，為確保民眾安心食用月餅、烤肉食材等各類中秋應景食品，新竹縣衛生局今年7月至8月執行「112年度中秋複合式專案」，針對節慶食品店家完成抽驗，共查驗54件，其中1件綠豆椪防腐劑不符規定，已立即令業者下架該產品。
新竹縣衛生局指出，專案針對中秋節的節慶食品源頭製造業、市售應景食品販售業及餐飲業等加強稽查抽驗，檢驗項目包含防腐劑、甜味劑、衛生標準、著色劑、動物用藥、農藥殘留、環氧乙烷、重金屬及非法添加物等。
衛生局表示，這次共查驗54件產品，包含27件中秋月餅產品如月餅、綠豆椪、鳳梨酥、鹹蛋黃及烘焙餡料等、4件烤肉調味醬及23件常見烤肉用、應景食材含肉品、海鮮、蔬菜等，其中發現1件「綠豆椪」防腐劑超標，檢出防腐劑己二烯酸1.3g/Kg與規定不符，立即令販售地點業者下架，並移請源頭衛生局追查後續。
衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食品安全衛生管理法相關規定，並提醒民眾，選購食品時應購買有信譽產品，不購買來源不明之食品、醬料，從事烤肉活動時，應注意烤肉食材保存、冷藏攝氏7度c以下，並於效期內食用完畢。
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