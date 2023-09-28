竹市香山區第1大里虎山里長車禍亡 10月28日補選5人競爭

新竹市香山區虎山里人口6296人，是香山區人口最多的里，去年首度當選虎山里的里長彭炫榮因發生車禍於8月12日往生，由於任期還有3年多，新竹市選委會辦理虎山里里長缺額補選作業，昨天完成候選人登記。新竹市選委會指出，共有5人完成登記，將於10月28日辦理補選。

本屆當選的虎山里長彭炫榮為61年次，去年同額選舉拿到2518票當選；未料彭炫榮因為發生車禍傷重，8月12日逝世，享年52歲，親友與地方人士聞之哀痛。

新竹市選委會指出，新竹市香山區虎山里里長於8月12日死亡，因所遺任期逾2年，依據地方制度法第82條第4項規定，應自事實發生之日起3個月內完成補選。其任期以補足第22屆所遺任期為限，並視為1屆。

新竹市選委會針對該里里長補選於9月18日發布選舉公告，並於9月21日公告候選人登記日期及必備事項，25日至27日在香山區公所3樓會議室受理候選人登記，依序有楊志榤、楊進龍、羅木華、李可芸、楊宜庭5人登記，之後將依規定辦理抽籤等程序，10月28日補選。