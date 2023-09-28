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新竹關埔空橋 科管局允補助1.19億

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市長高虹安選前力推興建關埔全區空橋，跨越慈雲路、埔頂三路交叉口的第一期空橋，預計今年底前要發包工程，初估總經費要1.5億元，國科會新竹科學園區管理局確定同意補助1億1934萬元，市府表示將盡速辦理工程招標相關程序，預計今年10月下旬可上網公告。

市政府向科管局申請專案補助「新竹市關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫」，總建設經費約5億2775萬餘元，竹科管理局函文表示考量園區作業基金長期舉債，財務負擔仍相當沉重，惟為使園區發展與地方建設共榮，並配合中央人行環境改善政策推動，科管局原則同意補助1億1934萬元，市府視需求於該建設計畫分配運用。

高虹安昨天表示，從立委時期就開始為關埔居民積極奔走，爭取竹科管理局專案補助空橋，上任後更責成秘書長張治祥為窗口，全力爭取，終於獲得好消息，兌現對市民的承諾。

市府指出，關埔空橋第一期建設計畫，包括跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區路段，今年5月起已依都審修正通過方案，啟動市場訪價等作業，並積極與各營造業者溝通，將盡速辦理工程招標相關程序，預計今年10月下旬可上網公告，如順利發包，預計今年12月底前工程開工。

都發處也說明指出，關埔空橋建設計畫，除積極爭取中央計畫型補助款，及執行計畫型補助外，並已同步透過多元方式，持續朝建構關埔空橋生活圈目標邁進，未來將成為慈雲路串接新竹科學園區，重要都市入口意象。

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